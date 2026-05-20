Założyli się o 100 euro. Trener Świątek z nową "furą". Zdjęcia już w sieci

Iga Świątek wraz ze sztabem szkoleniowym jest już we Francji i przygotowuje się do wielkoszlemowego Roland Garros. Zmagania w Paryżu rozpoczną się w niedzielę 24 maja, a Polka czeka na poznanie drabinki i przede wszystkim pierwszej rywalki.

Po udanym turnieju w Rzymie, gdzie Świątek po raz pierwszy w tym sezonie dotarła do półfinału, kibice mają nadzieję, że była liderka rankingu przełamała się na dobre i we Francji powalczy o swój piąty wielkoszlemowy tytuł w tym turnieju.

W stolicy Francji towarzyszy Idze jej sztab szkoleniowy i nie ma brakuje w nim także kontuzjowanego Francisco Roiga. W Rzymie doświadczony trener nabawił się kontuzji podczas... gry z Igą Świątek. W trakcie rywalizacji zawodniczka i szkoleniowiec założyli się nawet o 100 euro, o czym więcej opowiedziała sama tenisistka.

- To miała być lekka jednostka. Zdecydowaliśmy, że zagramy jednego seta wolejami. On jest bardzo dobry na woleju, więc założyliśmy się o sto euro. Prowadziłam 5:4, miałam piłki meczowe, starałam się z nim ruszać po korcie. Wykonał split step i zerwał Achillesa - mówiła Świątek we Włoszech, w strefie mieszanej.

Roland Garros. Specjalny pojazd dla trenera Świątek

Polka dodała też, że bardzo docenia fakt, że mimo urazu szkoleniowiec jest z nią i że całym zespołem najlepiej, jak potrafią, starają się dbać o kontuzjowanego Hiszpana.

We Francji szkoleniowiec Igi otrzymał nawet specjalną hulajnogę rehabilitacyjną, która pozwala mu poruszać się na korcie bez kul. O pojeździe trenera, w najnowszym poście na Instagramie, wspomniała też Iga Świątek.

"A tak przy okazji cieszę się, że ktoś dostał ulepszony, nowy pojazd" - napisała aktualnie trzecia zawodniczka rankingu WTA i dodała zdjęcie Roiga na hulajnodze (slajd nr 2).

