Zagrożenia dla Igi Świątek. Dużo się zmieni. Ekspert stawia sprawę jasno

Świątek drugi rok z rzędu zakończyła na pierwszej pozycji w rankingu WTA. W 2023 roku straciła jednak na kilka tygodni pozycję liderki i wygrała jeden turniej wielkoszlemowy (Roland Garros). Rok wcześniej znajdowała się na czele listy najlepszych tenisistek na świecie od kwietnia do końca roku, triumfowała w dwóch Wielkich Szlemach (Roland Garros i US Open).

Coco Gauff wciąż jest młoda, a ma już tyle doświadczenia

Wyraźnie widać, że Polka miała dużo trudniej. - To był świetny sezon Igi. Gdyby nie poprzedni rewelacyjny sezon, każdy, nawet ten kto ma wątpliwości, oceniłby ten rok wysoko - napisał kilka dni temu Maciej Ryszczuk, trener przygotowania fizycznego i fizjoterapeuta.

Myślę, że to będzie trudniejszy rok dla Igi Świątek, ponieważ inne dziewczyny zaczęły wygrywać Wielkie Szlemy ~ Alex Corretja

O tym co czeka 22-letnią raszyniankę w najbliższych 12 miesiącach odpytywani są kolejni tenisowi eksperci. Swoją opinię wyraził były hiszpański tenisista, finalista Roland Garrosa z 1998 roku, a obecnie konsultant Eurosportu Alex Corretja.

- Myślę, że to będzie trudniejszy rok dla Igi Świątek, ponieważ inne dziewczyny zaczęły wygrywać Wielkie Szlemy - powiedział Hiszpan. - Przypominam o Coco Gauff, która triumfowała w US Open. Dla niej był to ogromny krok naprzód i jestem pewien, że w 2024 roku nabierze jeszcze więcej takiego doświadczenia, a wciąż jest bardzo młoda (Amerykanka ma 19 lat - przyp. red.) - dodał.

Świątek na mączce faworytką, a na innych nawierzchniach?

- Dużo zmienia fakt, że Wielkie Szlemy wygrywały również Rybakina i Sabalenka (Kazaszka Wimbledon w 2022 roku, a Białorusinka Australian Open w tym sezonie - przyp. red.). To oznacza, że one są to w stanie powtórzyć - uważa Corretja.

Co z takim razie ze Świątek? - Uważam, że być może Świątek będzie wciąż faworytką na mączce, ale na innych nawierzchnią będzie tylko jedną z kandydatek do zwycięstwa. Mimo wszystko sądzę, że jednak to ona powinna dominować w nowym sezonie - stwierdził hiszpański ekspert.

Igrzyska olimpijskie jednym z priorytetów

Świątek rozpoczyna sezon występami w Australii już w najbliższą sobotę. W Perth zagra w reprezentacji Polski przeciw Brazylii w drużynowych rozgrywkach United Cup. Finał tego turnieju odbędzie się 7 stycznia. Już tydzień później liderka rankingu przystąpi do Australian Open (14 - 28 stycznia).

Oprócz tego i trzech innych turniejów wielkoszlemowych Świątek i jej sztab szkoleniowy za priorytetowy uważają start w igrzyskach olimpijskich w Paryżu na przełomie lipca i sierpnia. Turniej olimpijski rozegrany zostanie na kortach im. Rolanda Garrosa, a najlepsza tenisistka na świecie wystąpi w singlu i w mikście w parze z Hubertem Hurkaczem.

Olgierd Kwiatkowski

Aryna Sabalenka / AFP

Coco Gauff / AFP