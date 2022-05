Zagraniczne media zachwycone Igą Świątek. "Gra w swojej lidze"

Świątek w dwóch setach poradziła sobie z Jabeur, w obu wygrywając 6:2. Wynik może nieco przekłamywać obraz tego spotkania, bo Tunezyjka w pewnym momencie grała naprawdę bardzo dobrze, ostatecznie jednak nie była w stanie poradzić sobie ze światową jedynką.

To oczywiście żadna ujma, bo to samo spotkało poprzednie przeciwniczki Polki.

Turniej WTA w Rzymie. Zagraniczne media chwalą Igę Świątek

Dzisiejsze zwycięstwo zostało zauważone przez cały tenisowy świat. "Kolejny dzień w biurze najlepszej rakiety świata" napisała hiszpańska Marca.

Hiszpanie dodają także, że Polka w tej chwili nie ma słabych punktów. - Nie tak dawno tenisowy świat opłakiwał koniec kariery Ashleigh Barty, zastanawiając się, czy będzie ktoś godny do zajęcia jej miejsca. Iga Świątek jest tym wybrańcem i na Roland Garros możemy oglądać jej koronację - czytamy na stronie gazety.

"Nie do zatrzymania. Iga Świątek bardziej niż kiedykolwiek jest faworytką do wygrania French Open" - to z kolei opinia francuskie L`Equipe.

"Na tydzień przed rozpoczęciem French Open Iga Świątek nadal gra w swojej lidze" napisał niemiecki oddział Sky Sports.

"Iga Świątek broni swój tytuł mistrzowski po kolejnym meczu, w którym miała pełną dominację" - tak wygraną Polki opisała BBC.