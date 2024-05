Zagra z Igą Świątek i myśli tylko o jednym. Nie chce kompromitacji

Przypadek 28-letniej Jeanjean jest ciekawy. Uchodziła bowiem za bardzo uzdolnioną juniorkę, ale gdy była nastolatką, kontuzje na długo zatrzymały jej karierę. Wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie ukończyła studia licencjackie z socjologii i również z sądownictwa karnego, a potem magisterskie w dziedzinie finansów i inwestycji majątkowych. Treningi we Francji wznowiła w 2020 roku .

Roland Garros. Leolia Jeanjean o meczu z Igą Świątek

Świątek nieraz potrafiła pokazać, że na korcie nie stosuje taryfy ulgowej. Jeśli może wygrać z rywalką seta do zera to tak robi. Polka w Paryżu triumfowała już trzy razy, w tym w dwóch ostatnich edycjach. W ubiegłym roku do finału dotarła bez straty seta. Trzem pierwszym rywalkom oddała łącznie osiem gemów, a aż cztery partie wygrała do zera.