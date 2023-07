Później zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym podsumowała ostatni turniej. "W tym roku sezon na trawie był dla mnie ciekawym doświadczeniem. Jestem zadowolona i dumna, że zagraliśmy dwa turnieje, w których doszliśmy do półfinału w Bad Homburg i ćwierćfinału w Wimbledonie. To krok do przodu w porównaniu do zeszłego roku. Włożyłam w to mnóstwo pracy, dużo się nauczyłam i co najlepsze: znalazłam 'sposób na trawę'. Wiemy, co poprawić, na czym się skupić i to jest dla mnie najważniejsza część tej części sezonu" - zapewniła.