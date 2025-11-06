Partner merytoryczny: Eleven Sports

Żadnych złudzeń ws. pogoni Świątek za Sabalenką. Aryna na tropie rekordu Igi

W pierwszym secie spotkania z Coco Gauff Aryna Sabalenka była już w sporych opałach - przegrywała 3:5, a później w tie-breaku 2-4. A gdyby seta oddała, w walce o półfinał WTA Finals byłaby pod ścianą. To ona jednak "złamała" rywalkę, zaczęła dominować. I dopisała kolejne 200 punktów do rankingu, w tej chwili ma już ponad 2000 przewagi nad Polką. A jeśli wygra tytuł, dorzuci kolejny tysiąc. I będzie blisko pobicia rekordu Polki w czasie przewodzenia stawce tenisistek na świecie. Wiemy, kiedy może to się stać.

Aryna Sabalenka znów powiększyła przewagę nad Igą Świątek
Aryna Sabalenka znów powiększyła przewagę nad Igą ŚwiątekRobert PrangeGetty Images

Czwartek był w Rijadzie dniem zakończenia zmagań grupowych - mieliśmy poznać ostatnią parę deblową, a także dwie singlistki, które awansowałyby do półfinałów. Tą pierwszą dość nieoczekiwanie został duet Timea Babos/Luisa Stefani - Węgierka i Brazylijka ograły broniące tytułu z zeszłego roku Gabrielę Dabrowski i Erin Routliff.

A później były już emocje związane z grą pojedynczą. Najpierw dość łatwo swój mecz wygrała Jessica Pegula, pokonała Jasmine Paolini. A to oznaczało, że zapewniła sobie awans. Na deser został mecz Aryny Sabalenki z Coco Gauff - rewanż za tegoroczny finał French Open. Na Stade Philippe-Chatrier lepsza była Amerykanka, teraz też początkowo grała wyśmienicie. Miała inicjatywę w pierwszym secie, prowadziła jeszcze w tie-breaku. W kluczowych momentach na swój szczyt wznosiła się jednak Białorusinka, to ona wygrała partię 7:6 (5).

    Już to niemal dawało jej miejsce w półfinale, w ewentualnych dwóch kolejnych setach musiała ugrać sześć gemów. Zdobyła je w jednym, panowała już na korcie, triumfowała 6:2. I to ona awansowała.

    A zarazem powiększyła przewagę w rankingu nad Igą Świątek.

    Świątek miała gonić Sabalenkę podczas WTA Finals. Jest inaczej, to rywalka zyskuje

    Polka w Rijadzie dopisała do swojego dorobku tylko 200 punktów - za pokonanie Madison Keys. Sabalenka już ma zagwarantowane 600, za trzy zwycięstwa w fazie grupowej. W tej chwili jej przewaga nad Polką wzrosła do 2075 punktów.

    Jeśli liderka rankingu awansuje do finału, dostanie kolejne 400. A za triumf w WTA Finals - jeszcze 500.

    Tenisistka w jasnej koszulce sportowej i czapce z daszkiem trzymająca rakietę tenisową, przygotowująca się do gry na korcie podczas rozgrywek sportowych.
    Iga Świątek podczas WTA Finals 2025STR / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

    W najgorszym dla Świątek wariancie jej strata do Sabalenki będzie więc wynosić 3075 punktów. Kolejne turnieje obie zagrają dopiero w Australii - tam Sabalenka broni 1800 punktów za tytuł w Brisbane (500) i finał Australian Open (1300). A Polka - 1105 (United Cup - 325, AO - 780).

      Musiałby stać się jakiś kataklizm w przypadku Białorusinki, która przecież uwielbia grać w Melbourne, by ta różnica radykalnie się zmniejszyła. Z kolei w lutym Sabalenka praktycznie niczego nie broni na Bliskim Wschodzie (Doha, Dubaj), Polka zaś 605 punktów. Dopiero w USA Aryna stanie przed wyzwaniem - w tym roku była bowiem w finale Indian Wells, a później triumfowała w Miami.

      Dlaczego to jest istotne? Sabalenka zaczęła właśnie swój 64. tydzień w roli liderki rankingu, ale 56. z rzędu. Świątek była tą liderką przez 125 tygodni, ale ta dłuższa seria - od kwietnia 2022 roku do września 2023 roku - wyniosła 75 tygodni.

        Z tego zaś wynika, że już w drugiej połowie marca zawodniczka z Mińska może poprawić jej osiągnięcie.

        W Rijadzie możliwa jest też zmiana w rankingu za plecami Polki. Amanda Anisimova ma szansę zakończyć rok na trzeciej pozycji, ale tylko w sytuacji, gdy wygra tu tytuł. Wyprzedzi wówczas Gauff.

        Ranking WTA "na żywo" przed półfinałami WTA Finals

        • 1. Aryna Sabalenka - 10470 pkt (10870, 11370)
        • 2. Iga Świątek - 8395 pkt
        • 3. Coco Gauff - 6763 pkt
        • 4. Amanda Anisimova - 6287 pkt (6687, 7187)
        • 5. Jessica Pegula - 5583 pkt (5983, 6483)
        • 6. Jelena Rybakina - 4950 pkt (5350, 5850)
        • 7. Madison Keys - 4335 pkt
        • 8. Jasmine Paolini - 4325 pkt
        • 9. Mirra Andriejewa - 4319 pkt
        • 10. Jekaterina Aleksandrowa - 3375 pkt

        (w nawiasie punkty za ew. awans do finału i tytuł)

        Iga Świątek może wyprzedzić Arynę Sabalenkę w rankingu WTA po Australian Open 2025
        Aryna Sabalenka i Iga ŚwiątekLUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / KARIM JAAFAR / AFPAFP
        Wimbledon 2025: Sabalenka i Anisimowa w walce o finał – zobacz skrót! WIDEOPolsat SportPolsat Sport

