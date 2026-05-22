Żądanie surowej kary dla Świątek. Dosadna odpowiedź Polki: "To śmieszne"

W lutym głośno było o decyzjach podjętych przez czołowe tenisistki świata. Iga Świątek oraz Aryna Sabalenka wycofały się z turnieju w Dubaju. Już wcześniej dało się słyszeć zapowiedzi takiego stanu rzeczy. Polka sygnalizowała, że w tym roku będzie musiała nieco poluzować harmonogram startów, ponieważ jest on zbyt napięty.

Argumenty najwyraźniej nie trafiły do organizatorów zawodów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dyrektor WTA Dubaj żądał kar dla Świątek i Sabalenki.

"W piątek wieczorem spotkała nas niemiła niespodzianka, gdy dowiedzieliśmy się o wycofaniu Aryny i Igi. Powody były nieco dziwne. Iga powiedziała, że nie jest gotowa psychicznie do startu (jako oficjalny powód podała zmianę w harmonogramie - przyp. red.), a Sabalenka przyznała, że ma drobne kontuzje. Myślę, że zawodnicy powinni być surowiej karani za wycofanie się, nie tylko grzywną, ale powinni mieć odjęte punkty rankingowe. Sama grzywna nic nie da" - irytował się.

Należy im zabrać po 500, albo 1000 punktów za wycofanie się w ostatniej chwili. Będzie to bardziej odczuwalne niż grzywna

Teraz na żądania odpowiada Świątek. Pytanie o komentarz padło na konferencji prasowej przed startem w wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie.

Świątek odpowiada dyrektorowi turnieju w Dubaju. "Jesteśmy niewolnikami?"

Podczas spotkania z dziennikarzami w Paryżu Świątek została zapytana o komentarz do słów dyrektora turnieju w Dubaju, który to żądał surowych kar dla niej i Sabalenki za wycofanie się z zawodów. Była dość mocno zaskoczona. Wcześniej nie słyszała, że organizator postawił sprawę na ostrzu noża.

"Słyszałam o skargach, ale nie słyszałem o karze, prawdopodobnie dlatego, że jest to trochę śmieszne (uśmiech)" - wypaliła dosadnie.

A następnie kontynuowała: "Cóż, mamy prawo wycofać się, kiedy tylko chcemy, więc szczerze mówiąc, nie widzę problemu. Jeśli nie jesteśmy w formie lub nie czujemy, że to odpowiedni czas na grę w turnieju, to czy jesteśmy niewolnikami? Mamy prawo decydować".

Oceniła, że przecież brak udziału w turnieju niesie ze sobą konsekwencje. "Nie widzę problemu. Dostajemy zero punktów w rankingu. To jest kara" - podsumowała.

Na swój pierwszy mecz we French Open 2026 Polka będzie musiała jeszcze trochę poczekać. Jej starcie z 17-letnią Australijką Emerson Jones zaplanowano na poniedziałek 25 maja. Do spotkania Iga przystąpi w roli faworytki. Jest też jedną z pretendentek do końcowego turnieju w paryskim Wielkim Szlemie.





