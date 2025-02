Żądał dożywotniej dyskwalifikacji dla Świątek. Rosjanin znów uderza. "Najbrudniejsza"

Sprawa Sinnera budzi ogromne emocje. Bolesny cios dla Włocha

Rosjanin i tym razem nie szczędził mocnych słów pod adresem agencji antydopingowej. "Po prostu tego nie rozumiem! Jeśli jesteś w stu procentach przekonany, że jesteś niewinny (jak on wcześniej ze swoimi prawnikami), to dlaczego akceptujesz trzymiesięczny zakaz gry? To nie ma dla mnie sensu" - napisał na platformie X Kafielnikow. Po chwili dodał kolejny wpis. "WADA jest najbrudniejszą organizacją! Możesz z nimi zrobić, co chcesz, nawet jeśli jesteś winny" - pieklił się były tenisista.