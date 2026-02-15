- Z przykrością informuję, że w tym roku nie zagram w Dubaju z powodu zmiany harmonogramu. Mam nadzieję, że wrócę w przyszłym roku, aby doświadczyć tego wspaniałego turnieju. Do zobaczenia w Indian Wells - przekazała w piątek Iga Świątek, cytowana przez oficjalną stronę internetową turnieju WTA 1000 Dubaj.

Poza Raszynianką w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie ma także liderki rankingu WTA - Aryny Sabalenki. Białorusinka zrezygnowała wcześniejze startu w Dosze, a rozgrywki w Dubaju są kolejnymi rangi WTA 1000, w których jej zabraknie.

Świątek i Sabalenka rezygnują z WTA Dubaj. Dyrektor turnieju domaga się kar

W związku z tym do turnieju z jedynką przystąpiła trzecia tenisistka świata - Jelena Rybakina. Taki obróT spraw mocno rozsierdził organizatorów na czele z dyrektorem turnieju - Salahem Tahlakiem.

Działacz cytowany przez portal thenationalnews.com mocno "przejechał się" po Świątek i Sabalence, domagając się surowych kar dla tenisistek. Widać było, jak bardzo nie może poradzić sobie z sytuacją, w której organizowany przez niego turniej pozbawiony jest dwóch największych gwiazd.

W piątek wieczorem spotkała nas niemiła niespodzianka, gdy dowiedzieliśmy się o wycofaniu Aryny i Igi. Powody były nieco dziwne. Iga powiedziała, że nie jest gotowa psychicznie do startu (jako oficjalny powód podała zmianę w harmonogramie - przyp. red.), a Sabalenka przyznała, że ma drobne kontuzje. Myślę, że zawodnicy powinni być surowiej karani za wycofanie się, nie tylko grzywną, ale powinni mieć odjęte punkty rankingowe. Sama grzywna nic nie da

Dziennikarze zapytali go, jak wysokie kary punktowe wobec tego powinny otrzymać tenisistki. I w tym momencie hamulce puściły.

- Należy im zabrać po 500, albo 1000 punktów za wycofanie się w ostatniej chwili. Będzie to bardziej odczuwalne niż grzywna - odparł wyraźnie rozeźlony działacz.

Wycofanie się Świątek wykorzystać może Rybakina. Jeśli dotrze do finału rozgrywek, przeskoczy w rankingu Polkę i zajmie pozycję wiceliderki.

Iga Świątek Artur Widak AFP

Aryna Sabalenka MARK AVELLINO AFP

Jelena Rybakina Artur Widak AFP