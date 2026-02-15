Żąda kar dla Świątek i Sabalenki, organizatorzy są wściekli. "Niemiła niespodzianka"

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Iga Świątek i Aryna Sabalenka zdecydowały się wycofać z turnieju WTA Dubaj, który wystartował w niedzielę 15 lutego. Czyżby miała spotkać je za to kara? Za takim rozwiązaniem optuje wściekły dyrektor rozgrywek rangi WTA 1000 - Salah Tahlak. Nie mógł on pogodzić się z tym, że dwie czołowe zawodniczki świata nie pojawią się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i domaga się reakcji. "Otrzymaliśmy niemiłą niespodziankę" - pieklił się.

Kobieta w białej sportowej czapce i stroju trzyma przy twarzy niebiesko-biały ręcznik, z wyrazem silnych emocji oraz łez, na tle rozmytych postaci w tle.
Iga ŚwiątekJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

- Z przykrością informuję, że w tym roku nie zagram w Dubaju z powodu zmiany harmonogramu. Mam nadzieję, że wrócę w przyszłym roku, aby doświadczyć tego wspaniałego turnieju. Do zobaczenia w Indian Wells - przekazała w piątek Iga Świątek, cytowana przez oficjalną stronę internetową turnieju WTA 1000 Dubaj.

Poza Raszynianką w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie ma także liderki rankingu WTA - Aryny Sabalenki. Białorusinka zrezygnowała wcześniejze startu w Dosze, a rozgrywki w Dubaju są kolejnymi rangi WTA 1000, w których jej zabraknie.

Iga Świątek

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Świątek i Sabalenka rezygnują z WTA Dubaj. Dyrektor turnieju domaga się kar

    W związku z tym do turnieju z jedynką przystąpiła trzecia tenisistka świata - Jelena Rybakina. Taki obróT spraw mocno rozsierdził organizatorów na czele z dyrektorem turnieju - Salahem Tahlakiem.

    Działacz cytowany przez portal thenationalnews.com mocno "przejechał się" po Świątek i Sabalence, domagając się surowych kar dla tenisistek. Widać było, jak bardzo nie może poradzić sobie z sytuacją, w której organizowany przez niego turniej pozbawiony jest dwóch największych gwiazd.

    W piątek wieczorem spotkała nas niemiła niespodzianka, gdy dowiedzieliśmy się o wycofaniu Aryny i Igi. Powody były nieco dziwne. Iga powiedziała, że nie jest gotowa psychicznie do startu (jako oficjalny powód podała zmianę w harmonogramie - przyp. red.), a Sabalenka przyznała, że ma drobne kontuzje. Myślę, że zawodnicy powinni być surowiej karani za wycofanie się, nie tylko grzywną, ale powinni mieć odjęte punkty rankingowe. Sama grzywna nic nie da
    wypalił dyrektor turnieju WTA Dubaj.

    Dziennikarze zapytali go, jak wysokie kary punktowe wobec tego powinny otrzymać tenisistki. I w tym momencie hamulce puściły.

    - Należy im zabrać po 500, albo 1000 punktów za wycofanie się w ostatniej chwili. Będzie to bardziej odczuwalne niż grzywna - odparł wyraźnie rozeźlony działacz.

    Wycofanie się Świątek wykorzystać może Rybakina. Jeśli dotrze do finału rozgrywek, przeskoczy w rankingu Polkę i zajmie pozycję wiceliderki.

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk
    Młoda tenisistka w sportowym stroju i czapce wykonuje gest zaciśniętej pięści, wyrażający determinację i zwycięstwo, w tle rozmyta publiczność oraz trybuny.
    Iga ŚwiątekArtur WidakAFP
    Zawodowa tenisistka w sportowej sukience w odcieniach różu, pomarańczu i czerni, trzymająca rakietę tenisową na korcie podczas meczu, w tle rozmazane trybuny i tablice świetlne.
    Aryna SabalenkaMARK AVELLINOAFP
    Zawodniczka tenisa siedzi na ławce podczas przerwy w meczu, na ramionach ma ręcznik, zakłada opaskę lub okulary. Obok znajduje się rakieta tenisowa oraz kilka butelek wody. W tle widoczna jest duża grafika z twarzą oraz elementy kortu.
    Jelena RybakinaArtur WidakAFP

