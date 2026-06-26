Zacznie się od Polki. W Rosji już alarm. Czarny scenariusz na Wimbledon

Niepokój w Rosji przed startem Wimbledonu dotyczy zarówno panów, jak i pań. A wszelkie obawy wyartykułował w rozmowie z agencją TASS zasłużony trener Wiktor Janczuk.

Znany w kraju Władimira Putina szkoleniowiec wziął pod lupę między innymi Daniiła Miedwiediewa, który w pierwszej rundzie trafił na chorwackiego tenisistę Marina Cilicia. 37-latek okres swojej świetności ma już za sobą. Swój największy sukces osiągnął w 2014 roku, wygrywając US Open. Potem grał jeszcze w finale Wimbledonu (2017) i Australian Open (2018). A Wiktor Janczuk uważa, że wciąż może sprawić problemy dziewiątej rakiecie świata.

- Myślę, że nasi tenisiści mieli pecha z tym losowaniem. Miedwiediew trafił na trudnego przeciwnika, doświadczonego, zaprawionego w bojach weterana. Tak, najlepsze lata ma już za sobą, ale wciąż jest groźny. A Miedwiediew jest w tej samej ćwiartce co Sinner, więc trudno będzie mu awansować, choć wciąż musimy zobaczyć, w jakiej jest formie - stwierdził Wiktor Janczuk.

Wimbledon. Kiepskie nastroje w Rosji. Mirra Andriejewa skazywana na porażkę

Znany trener nie wróży nic dobrego także pozostałym rosyjskim zawodnikom oraz tenisistkom, wśród których na pierwszym planie znajduje się mistrzyni Rolanda Garrosa - Mirra Andriejewa.

Rosjanka, która w paryskim finale ograła Maję Chwalińską, w pierwszej rundzie Wimbledonu zmierzy się z inną reprezentantką Polski - Magdą Linette.

- Paniom także będzie ciężko. Wielokrotnie mówiłem, że Mirra ma bardzo bogaty arsenał uderzeń, ale na trawie przewagę będą miały zawodniczki takie jak Aryna Sabalenka, która zawsze jest faworytką. Diana Schneider może zmierzyć się z Jeleną Rybakiną, która ma na koncie duże sukcesy na trawie, więc będzie ciężko dla niej i dla naszych pozostałych zawodniczek - stwierdził wprost rosyjski weteran ze świata tenisa.

Mirra Andriejewa William West AFP

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON East News





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