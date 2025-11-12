Zaczęło się jeszcze z Wiktorowskim. Trwa do dziś. Świątek oddała już ponad 15 milionów

Iga Świątek swój pierwszy turniej rangi Wielkiego Szlema wygrała w październiku 2020 roku. W momencie triumfu Polki w Roland Garros oczywiście znacząco wzrosła jej popularność. Niedługo później nasza gwiazda zdecydowała się powierzyć swoje interesy prawdziwym specjalistom.

Mowa o jednej z największych agencji menadżerskich, a więc IMG Tennis. Agencja ze Stanów Zjednoczonych czuwa nad przyszłością, choćby Carlosa Alcaraza, Coco Gauff czy Aryny Sabalenki. Do tego grona we wrześniu 2022 roku dołączyła także Iga Świątek. Polka współpracuje z wiceprezesem agencji Maxem Eisenbudem.

Iga Świątek oddaje fortunę. Szalone kwoty

Amerykanin zajmuje się karierą Igi i pobiera za to spore pieniądze. Wedle informacji "Tygodnika Polityka" z września 2024 roku agencja otrzymuje duże wynagrodzenie. "Z punktu widzenia Świątek ceną za ten związek są nie tylko prowizje. Mówi się o 15 proc. od nagród turniejowych oraz 25 proc. od kontraktów reklamowych" - czytamy.

Oczywiście kwot za wpływy marketingowe nie znamy, ale te wypłacane przez organizatorów są oficjalne. Od momentu, gdy Świątek rozpoczęła współpracę z agencją IMG, nasza gwiazda na kortach całego świata zarobiła fortunę. Mowa o kwocie ponad 29 milionów dolarów, co stanowi niespełna 67 procent wypłat z całej kariery Igi.

Przyjmując, że Polka oddała IMG 15 procent z tej kwoty, oznacza to, że do IMG trafiło prawie cztery i pół miliona dolarów. Wedle obecnego przelicznika złotówek na dolary oznacza to niecałe 16 milionów złotych, a wszystko zaczęło się jeszcze, gdy trenerem naszej gwiazdy był Tomasz Wiktorowski.

