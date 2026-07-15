Zaczął mówić o Świątek i Abramowicz. Zasugerował uzależnienie. "Wszyscy widzą"

Idze Świątek nie udało się obronić zeszłorocznego tytułu Wimbledonu. W tej edycji sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa po wygranej z Taylor Townsend i dosyć gładkim ograniu Karoliny Pliskovej poległa z Alexandrą Ealą na etapie trzeciej rundy.

Niestety nie jest to pojedynczy, chwilowy spadek formy. W tym sezonie 24-latka nie dotarła jeszcze do żadnego finału. Jej dyspozycja na przestrzeni jednego spotkania potrafi przybrać postać prawdziwej sinusoidy. Od świetnych, regularnych zagrań, aż po nerwowość, frustrację i płacz.

Powiedział wprost, co myśli o pracy Darii Abramowicz

Wszystko to przekłada się na wyniki, które dla samej tenisistki na pewno nie są zadowalające. - Po ludzku bardzo szkoda mi Igi Świątek. Jest mi jej żal, że jest tak mocno atakowana. Jest mi jej żal, że prawdopodobnie nie radzi sobie z emocjami. I przynajmniej to, co widzę z boku, bo nie mam pojęcia, co się dzieje w środku, jest też mocno niepokojące. Myślę, że wszyscy ci, którzy dobrze życzą Idze Świątek, widzą, że to chyba nie jest najlepszy okres jej życia - mówi w wywiadzie dla "Wprost" trener mentalny Jakub B. Buczek.

Ekspert zaznacza, że problemy z emocjami Igi Świątek są widoczne na pierwszy rzut oka. A za tę sferę odpowiedzialna jest jej psycholog -Daria Abramowicz. - Iga ma trudny czas i myślę, że wsparcie psychologiczne nie do końca u niej działa. Być może to jest jeden z elementów, który wymaga jakichś korekt - dodaje.

Z drugiej strony nie można obarczyć jej pełną odpowiedzialnością za to, co dzieje się z czterokrotną mistrzynią Rolanda Garrosa. - Nie można wszystkiego zrzucić na Darię Abramowicz - mówi Buczek.

- To jest jakiś procent całego przygotowania. Jest ono przecież też motoryczne, techniczne, taktyczne, a dodatkowo również mentalne. Jest atmosfera kortu, są przeciwniczki, jest psychofizyczna kondycja, ogólna sytuacja zdrowotna. Po prostu masa czynników wpływających na efekt końcowy. Jeśli Daria Abramowicz tam odpowiada za którąś działkę, za te może 10-20 procent, to myślę, że to jest maksimum - twierdzi, dodając jednocześnie, że płaszczyzna psychologiczna w tym przypadku może być kluczowa.

Oprócz tego według eksperta wieloletni staż Abramowicz w sztabie Świątek może mieć negatywne skutki. - W głowie mi się za bardzo nie mieści, żebym z kimkolwiek pracował siedem lat, bo przecież ja bym tą osobę od siebie uzależniał. Bo co ja nowego tej osobie powiem po tylu latach? - zauważył.

Iga Świątek Henry Nicholls East News

Daria Abramowicz FOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Iga Świątek Henry Nicholls / AFP AFP





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