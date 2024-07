Zacięte starcie z Igą Świątek, a później takie słowa o Polce. Rywalka nie zostawiła złudzeń

Iga Świątek do walki w turnieju olimpijskim przystąpi jako główna faworytka do złota, co nie może dziwić, ponieważ tenisistki o medale będą rywalizowały na kortach Rolanda Garrosa, gdzie Polka odniosła już cztery wielkoszlemowe triumfy. Liderka światowego rankingu w środę pojawiła się na treningu, a jedną z jej rywalek była Beatriz Haddad Maia. Brazylijka po sparingu nie pozostawiła złudzeń, kto jej zdaniem jest obecnie najlepszą zawodniczką na świecie.