Zachwyty nad Igą Świątek po meczu. Ekspertka nagle wypaliła o Sanah

Po zwycięstwie 22-latka zwróciła się z prośbą do fanów zasiadających na trybunach. Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego zwróciła uwagę na niską frekwencję. " Proszę was, przychodźcie na nasze mecze. Wciąż widzę sporo wolnych miejsc, spróbujmy je wypełnić. Zrobimy wszytko co w naszej mocy, aby zaprezentować jak najlepsze widowisko. Dziękuję za oglądanie nas w akcji, dziękuję za wsparcie przez cały tydzień" - ogłosiła druga rakieta świata.