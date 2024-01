Zachwycająca grafika Roland Garrosa. Iga Świątek reaguje

Uśmiechnięta Świątek, Djoković z taczkami

"Ale fajnie. Zagonili cię do ciężkiej pracy. " - napisała na swoim Instagramie Świątek, kierując te słowa do lidera rankingu ATP

Symbolika liczb nawiązuje do zwycięstw Świątek i Djokovicia

Wymowa nawiązuje do osiągnięć obojga tenisistów. Świątek w mijającym roku po raz trzeci wygrała paryski turniej. Djoković też wygrał finał na korcie Philippe Chatrier’a, ale liczba 24 nawiązuje do jego wszystkich zwycięstw w turniejach wielkoszlemowych. A po raz 24 triumfował we wrześniu w US Open.