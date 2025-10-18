Zachowanie Igi Świątek wywołało poruszenie. Pokazali wideo, a za chwilę głośne słowa trenera
Iga Świątek szykuje się do wieńczącego sezon turnieju WTA Finals. Polce po raz piąty w karierze udało się awansować do tych zawodów. Raszynianka stosuje nietypowe techniki treningowe, które portal tennis365.com określił nawet jako "dziwaczne zachowanie". W tym celu pokazali wideo z Wuhan, gdzie nasza zawodniczka odpadła w ćwierćfinale. Zaraz z wyjaśnieniami ruszył jeden z tenisowych trenerów, który nawet pochwalił tę metodę Igi Świątek.
Iga Świątek szykuje się do swoich piątych już zawodów WTA Finals. W tym roku turniej wieńczący tenisowe zmagania ponownie odbędzie się w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Przypomnijmy, że raszynianka wygrała WTA Finals 2023 w Cancun. W zeszłym roku natomiast nie wyszła ze swojej grupy. Teraz ma nadzieję, że uda jej się powalczyć o triumf.
Turniej odbędzie się w dniach 1-8 listopada. Świątek pozna swoje grupowe rywalki po zakończeniu losowania, do którego dojdzie trzy dni przed startem zawodów. Obecnie jeszcze kilka zawodniczek walczy o prawo gry w WTA Finals. Są to Jasmine Paolini, Mirra Andriejewa oraz Jelena Rybakina. Pozostały dwa miejsca.
Piszą o "dziwacznym" zachowaniu Igi Świątek na treningu
Portal tennis365.com poświęcił jeden ze swoich najnowszych artykułów Idze Świątek. Jego tytuł brzmi, w tłumaczeniu na język polski, "Iga Świątek wykonuje 'dziwaczny' ruch na treningach i dlatego jej to pomaga". O co chodzi?
Autorzy artykułu nawiązują do, jak to określają, "innowacyjnych metod treningowych", które Polka stosowała przy okazji niedawno zakończonego turnieju WTA Wuhan. Zauważyli, że Iga Świątek wykonywała obrót między uderzeniami. Pokazali nawet wideo, które w swoich mediach społecznościowych zamieścił tenisowy trener Ashley Neaves. Nagranie widzimy na profilu o nazwie "The Tennis Mentor". Tam ekspert wyjaśnił tę specyficzną technikę treningową, stosowaną przez raszyniankę.
Specyficzna metoda treningowa Igi Świątek. Tenisowy trener wychwala Polkę
Według Ashleya Neavesa, takie obroty między uderzeniami mogą mieć wpływ na orientację przestrzenną Igi Świątek na korcie. Staje on w opozycji do opinii innych szkoleniowców i ekspertów, którzy, jak wspomina, uważają tę technikę za "bezsensowną".
- Moim zdaniem jest świetna (metoda treningowa Świątek - red.). Takie obroty stymulują układ przedsionkowy, zlokalizowany w uchu wewnętrznym, który odpowiada za odczuwanie ruchu i orientację przestrzenną - mówi Neaves, cytowany przez portal tennis365.com.
Trener dodał, że w trakcie obracania się mózg uczy się szybkiego równoważenia pozycji ciała. Jak wspomina, poprawia to czas reakcji. Ponadto, Iga Świątek staje się lepsza, dzięki wychodzeniu ze swojej strefy komfortu.
- Te ćwiczenia stanowią dla Igi wyzwanie i wyprowadzają ją ze strefy komfortu, dzięki czemu staje się lepszą sportsmenką. Dzięki nim treningi są też przyjemnością - mówi Ashley Neaves.