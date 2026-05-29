Zabawna wpadka Świątek, od razu się zorientowała. To powiedziała o Nadalu
Iga Świątek we wczesne piątkowe popołudnie awansowała do czwartej rundy tegorocznego Rolanda Garrosa pokonując Magdę Linette w dwóch setach. Po zakończonym spotkaniu Raszynianka udała się na tradycyjną konferencję prasową, a w jej trakcie zdarzyło się jej dość zabawne przejęzyczenie, przy czym tenisistka od razu zorientowała się w sytuacji, a cała sprawa została skwitowana przez obecnych na sali dziennikarzy salwą śmiechu w przyjaznym tonie. W tle przewinął się tu zaś nie kto inny jak... Rafael Nadal.
Iga Świątek jak dotychczas radzi sobie naprawdę dobrze na Rolandzie Garrosie 2026 - trzecia rakieta globu zaczęła wielkoszlemowe zmagania od pokonania Emerson Jones, a następnie też zatriumfowała nad Sarą Bejlek.
29 maja zaś Raszynianka ograła w dwóch setach - podobnie jak poprzednie rywalki - Magdę Linette, kończąc mocnym akcentem pierwszy w dziejach RG polsko-polski pojedynek w singlu głównej drabinki.
Po zakończeniu rywalizacji z Poznanianką Świątek udała się standardowo na konferencję prasową, a tam doszło do dość zabawnej sytuacji. W pewnej chwili ze strony jednego z dziennikarzy padło pytanie o niedawne treningi zawodniczki w akademii należącej do Rafaela Nadala i to, w jaki sposób pomogły one 24-latce jeśli mowa o części sezonu rozgrywanej na mączce.
"To było świetne, dało mi wiele motywacji i energii której potrzebowałam przed grą na mączce. To był naprawdę intensywny tydzień, prawdopodobnie najintensywniejszy tydzień ćwiczeń jaki ostatnio miałam. Rafa był tam podczas dwóch treningów, co naprawdę doceniam, to był wielki zaszczyt dla niego..." - stwierdziła Świątek i tu od razu się zatrzymała w swej wypowiedzi.
"To znaczy... dla mnie. To był wielki zaszczyt i przywilej dla mnie być z nim na korcie, dał mi trochę porad dotyczących techniki, ale w większości rozmawialiśmy o jego doświadczeniach. To było miłe zobaczyć, że jest tak otwarty w kwestii dawania porad, to naprawdę świetny facet" - dopowiedziała potem zawodniczka.
Tę drobną wpadkę dziennikarze obecni na konferencji skwitowali przyjaznym śmiechem. Warto też nadmienić, że Igę Świątek i Rafaela Nadala od dawna łączną naprawdę serdeczne, przyjacielskie stosunki, którym obie strony dawały już wielokrotnie wyraz.
Roland Garros 2026. Niebawem mecz Świątek z Kostiuk
Teraz przed numerem trzy światowego rankingu mecz w 1/8 finału Rolanda Garrosa - na tym etapie turnieju rywalką Świątek będzie Ukrainka Marta Kostiuk, która w trzech dotychczasowych potyczkach z Polką ani razu nie zdołała wygrać. Do spotkania dojdzie 31 maja, dokładna godzina powinna być tu znana dzień wcześniej.