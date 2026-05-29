Zabawna wpadka Świątek, od razu się zorientowała. To powiedziała o Nadalu

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Iga Świątek we wczesne piątkowe popołudnie awansowała do czwartej rundy tegorocznego Rolanda Garrosa pokonując Magdę Linette w dwóch setach. Po zakończonym spotkaniu Raszynianka udała się na tradycyjną konferencję prasową, a w jej trakcie zdarzyło się jej dość zabawne przejęzyczenie, przy czym tenisistka od razu zorientowała się w sytuacji, a cała sprawa została skwitowana przez obecnych na sali dziennikarzy salwą śmiechu w przyjaznym tonie. W tle przewinął się tu zaś nie kto inny jak... Rafael Nadal.

Iga Świątek w czapce podczas konferencji prasowej oraz tenisiści z rakietami na korcie Roland Garros 2026
Roland Garros 2026: Iga Świątek zaliczyła zabawne przejęzyczenie dotyczące... Rafela NadalaJAMIE SQUIRE/Getty AFP/East News - x.com/igaswiarchiveEast News

Iga Świątek jak dotychczas radzi sobie naprawdę dobrze na Rolandzie Garrosie 2026 - trzecia rakieta globu zaczęła wielkoszlemowe zmagania od pokonania Emerson Jones, a następnie też zatriumfowała nad Sarą Bejlek.

29 maja zaś Raszynianka ograła w dwóch setach - podobnie jak poprzednie rywalki - Magdę Linette, kończąc mocnym akcentem pierwszy w dziejach RG polsko-polski pojedynek w singlu głównej drabinki.

Demolka w meczu pogromczyni Sabalenki. 56 minut i w Paryżu było po wszystkim

Zabawne przejęzyczenie Igi Świątek. To powiedziała o Nadalu

Po zakończeniu rywalizacji z Poznanianką Świątek udała się standardowo na konferencję prasową, a tam doszło do dość zabawnej sytuacji. W pewnej chwili ze strony jednego z dziennikarzy padło pytanie o niedawne treningi zawodniczki w akademii należącej do Rafaela Nadala i to, w jaki sposób pomogły one 24-latce jeśli mowa o części sezonu rozgrywanej na mączce.

"To było świetne, dało mi wiele motywacji i energii której potrzebowałam przed grą na mączce. To był naprawdę intensywny tydzień, prawdopodobnie najintensywniejszy tydzień ćwiczeń jaki ostatnio miałam. Rafa był tam podczas dwóch treningów, co naprawdę doceniam, to był wielki zaszczyt dla niego..." - stwierdziła Świątek i tu od razu się zatrzymała w swej wypowiedzi.

"To znaczy... dla mnie. To był wielki zaszczyt i przywilej dla mnie być z nim na korcie, dał mi trochę porad dotyczących techniki, ale w większości rozmawialiśmy o jego doświadczeniach. To było miłe zobaczyć, że jest tak otwarty w kwestii dawania porad, to naprawdę świetny facet" - dopowiedziała potem zawodniczka.

Tę drobną wpadkę dziennikarze obecni na konferencji skwitowali przyjaznym śmiechem. Warto też nadmienić, że Igę Świątek i Rafaela Nadala od dawna łączną naprawdę serdeczne, przyjacielskie stosunki, którym obie strony dawały już wielokrotnie wyraz.

Tak Świątek zachowała się względem Linette. Napisała od razu po zwycięstwie

Roland Garros 2026. Niebawem mecz Świątek z Kostiuk

Teraz przed numerem trzy światowego rankingu mecz w 1/8 finału Rolanda Garrosa - na tym etapie turnieju rywalką Świątek będzie Ukrainka Marta Kostiuk, która w trzech dotychczasowych potyczkach z Polką ani razu nie zdołała wygrać. Do spotkania dojdzie 31 maja, dokładna godzina powinna być tu znana dzień wcześniej.

Zobacz również:

Marta Kostiuk
Iga Świątek

Kostiuk przemówiła do Świątek. Rosną emocje przed polsko-ukraińskim starciem

Artur Gac
Artur Gac
sportowczyni ubrana w jasną kurtkę i białą czapkę z daszkiem odpowiada na pytania dziennikarzy, wokół niej widoczne są mikrofony i osoby z notatnikami oraz aparatami, tło stanowi ściana z logo sponsorów
Iga ŚwiątekPhoto by Miguel Reis / NurPhoto via AFPEast News
Zawodniczka tenisowa w czarno-różowym stroju i różowej czapce okazuje radość po zdobyciu punktu, ściskając pięść i patrząc z determinacją w stronę boiska.
Iga ŚwiątekAFP
Tenisistka w sportowej koszulce i czapce z daszkiem wyraża silne emocje, szeroko otwierając usta i zaciskając szczękę podczas meczu.
Iga ŚwiątekAaron FavilaEast News


Tommy Paul - Ignacio Buse. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja