Tym większą radością było dla niej wygranie zawodów. W finale pokonała Arynę Sabalenkę 6:3, 6:4 i sięgnęła nie tylko po nagrodę finansową, ale i ufundowane przez sponsora porsche. Po meczu zdradziła, że samochód przekaże ojcu . "Generalnie auto będzie dla taty . On wybierze kolor. Rozważa granatowy, ja mu mówię, że to trochę zbyt nudny, żeby zaszalał, bo może nie mieć już takiej okazji, więc trzeba korzystać teraz" - opowiadała przed kamerą Canal+Sport.

Przy okazji wypowiedziała się również na temat swoich umiejętności za kółkiem. Przypominała, że co prawda prawo jazdy zrobiła w grudniu 2021 roku, ale teraz czuje się pewnie w roli kierowcy.

AP / © 2023 Associated Press

Świątek po triumfie w Stuttgarcie: Nie spodziewałam się, że wygram. WIDEO / AP / © 2023 Associated Press

Iga Świątek rozbrajająco wypaliła przed kamerą. "Oj, przepraszam. Zapomniałam"

Zanim Świątek podeszła do czekającej na nią dziennikarki, widać było, że poprosiła o telefon, by wykonać krótkie połączenie. Z kim chciała porozmawiać? "Ten telefon był do Darii [Abramowicz, psycholog od lat współpracująca z tenisistką - przyp. red.]. Jest nieobecna, a jest częścią zespołu. Już czeka na nas w Madrycie, ale pomyślałam, że zadzwonię" - tłumaczyła Iga.