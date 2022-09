Zabawna wpadka Igi Świątek. Daria Abramowicz musiała ją "wyratować"

Iga Świątek jak na razie bez najmniejszych problemów przechodzi przez kolejne fazy ostatniej wielkoszlemowej imprezy tego sezonu - US Open. Nasza zawodniczka najpierw bowiem pokonała Włoszkę Jasmine Paolini, a następnie zwyciężyła w potyczce ze Sloane Stephens - a wszystko to bez utraty seta.

Oczekując na swoje kolejne starcie na nowojorskim korcie 21-latka spotkała się z dziennikarzami, a rozmowa z przedstawicielami mediów w pewnym momencie zeszła... na czytanie książek. Wówczas wydarzył się dosyć zabawny incydent.

