Za kim Iga Świątek przejechałaby pół świata?

Rafę Nadala Świątek już dobrze zna

- To jest bardzo dobre pytanie - odpowiedziała Świątek dziennikarce podczas czwartkowej konferencji prasowej po spotkaniu z Claire Liu, wygranym 6:2, 6:2. - Wydaje mi się, że na pewno pojechałabym na koncert dla jakiegoś muzyka. Jeśli chodzi o sport to poza Rafaelem Nadalem nie mam takiego idola, ale Rafę spotkałam na Wielkich Szlemach. Tak poleciałabym gdziekolwiek za Taylor Swift - dodała.

Mam paru takich kibiców na świecie i zazwyczaj daje mi to pozytywnego kopa

Amerykanka to obecnie jedna z najpopularniejszych piosenkarek młodego pokolenia na świecie. Jej koncerty wyprzedają się na pniu. W Polsce zainteresowanie jej występami jest tak wielkie, że Swift zagra w przyszłym roku aż trzy koncerty na PGE Narodowym. Taka sytuacja zdarza się po raz pierwszy w historii.

Było zdjęcie z fanką z Tajwanu

- Na pewno jest to oddana kibicka. Zrobiliśmy zdjęcie po ostatnim meczu. Mam nadzieję? Tak? - pytała tenisistka dziennikarzy jakby miała wątpliwości, czy to naprawdę była Jasper. - Cieszę się, że przyjazd się jej opłacił. Mam paru takich kibiców na świecie i zazwyczaj daje mi to pozytywnego kopa - dodała raszynianka.