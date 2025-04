Gorąco wokół Igi Świątek. Jej decyzja o wycofaniu się z reprezentowania Polski w nadchodzącym Billie Jean King Cup w Radomiu wywołała sporo kontrowersji. Eksperci i kibice mówią o sporym rozczarowaniu, wiele osób - choć częściowo rozumie motywacje tenisistki - i tak nie może pogodzić się z takim obrotem spraw. Iga nieczęsto ma okazję zagrać na rodzimych kortach, a jedna z nielicznych ku temu szans właśnie przemyka koło nosa.

Do tego dochodzą dyskusje na temat relacji wiceliderki rankingu WTA z psycholog Darią Abramowicz i brak tegorocznych triumfów. Świątek nie dotarła do finału lubianych przez siebie turniejów w Dosze i Dubaju, na półfinale zakończyła również zmagania w Indian Wells. Z kolei w Miami Open sensacyjnie uległa dużo mniej doświadczonej Alexandrze Eali 2:6, 5:7 i pożegnała się z zawodami na etapie ćwierćfinału.

Trwają próby poprawy sytuacji i znalezienia przyczyn słabszej dyspozycji. Niewesoło brzmiącymi spostrzeżeniami podzielił się m.in. komentator Karol Stopa. Zasygnalizował, że i na mączce Idze może pójść nie tak, jakby sobie wymarzyła. "Coś jej się w głowie kotłuje. Rozmawiałem już z kilkoma trenerami i wszyscy mówią, że jeżeli ten proces będzie postępował, to i na ziemi będą wywrotki" - oceniał w "Fakcie".

Obym nie miał racji, ale to wisi jej nad głową. Świątek gra na najwyższych obrotach, ale sukcesów już nie ma, więc stres robi się coraz większy ~ - dodawał.

To nie koniec fatalnych dla Igi opinii. Głos zabiera Rennae Stubbs, niegdysiejsza liderka rankingu WTA w deblu (2000) oraz kilkukrotna triumfatorka Wielkiego Szlema. W swoim cyklu The Rennae Stubbs Tennis Podcast bezlitośnie podsumowuje to, co widzi w grze Polki. Reklama

Bezlitosne słowa pod adresem Igi Świątek. I od razu kontra

"Tak szczerze, to zupełnie nie podoba mi się jej ruch serwisowy, który jest nieskładny i chaotyczny. Najpierw rusza ręką, a dopiero potem nogą, która jest wysunięta za bardzo do przodu" - tak o serwisie Świątek mówi Stubbs. Jest przekonana, że przy wzroście 178 cm Iga mogłaby lepiej wypadać w tym elemencie gry i tym samym uczynić z niego coś, co "przynosiłoby darmowe punkty".

"Ona ustawia się za bardzo frontalnie, a powinna bokiem. Piłka wyrzucana jest zdecydowanie za bardzo w prawo. Jej serwis w ogóle się nie rozwinął, jest bardzo przewidywalny. Z tego powodu traci wiele gemów" - objaśnia, raz jeszcze podkreślając, że Iga ma wiele do poprawy, jeśli chce wygrywać turnieje.

Nieco inaczej sprawę serwisu Świątek postrzega niemiecka tenisistka Andrea Petković, która gościła w podcaście Rennae. Wywiązała się ciekawa dyskusja. Petković zauważyła, że Polka "kiedyś serwowała tylko z rotacją awansującą, a teraz potrafi serwować także w ciało". "Oczywiście powinna potrafić również zaserwować slice'a, ale moim zdaniem to nie do końca uczciwe mówić, że w ogóle nie poprawiła serwisu" - odparowała. Reklama

Z jej obserwacji wynika, że serwis nie jest tym, na czym Świątek opierałaby swoją grę. Zaznacza, że atutem wiceliderki rankingu WTA jest coś innego, a konkretnie gra z głębi kortu i return. To dlatego miała wcześniej nieszczególnie koncentrować się na ruchu serwisowym, lecz teraz musi się to zmienić. "To nie w fair mówić, że ona ma słaby serwis w porównaniu z Keys i Andriejewą, bo one używają go jako broni, odkąd skończyły 15 lat. Myślę, że bardziej w porządku byłoby porównywać ją do Switoliny. Ona nigdy nie wyróżniała się serwisem, a potem wróciła do gry po przerwie spowodowanej urlopem macierzyńskim i nagle potrafi słać piłkę z prędkością prawie 190 km/h " - podsumowała.

Tymczasem Iga Świątek przygotowuje się do zawodów, w których miała okazję triumfować już dwukrotnie - do Porsche Tennis Grand Prix w Stuttgarcie. Turniej startuje już niebawem, bo w sobotę 12 kwietnia. Potrwa do niedzieli 20 kwietnia.

