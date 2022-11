Z tego Iga Świątek była dumna. Ekspertka oceniła element na szóstkę!

Iga Świątek kontrolowała spotkanie z Francuzką, ale od połowy seta

Od stanu 3-3 Śwątek dominowała już na korcie, właśnie dlatego, że nie zmieniała taktyki. Wchodziła w długie wymiany i przeważnie je wygrywała. - Jestem z tego dumna, że byłam konsekwentna przez cały ten mecz. Ona potrafi sprawić, że przeciwniczki zaczynają się wahać. Wchodzi wcześniej na piłkę, zmienia rytm wymian. A ja czułam, że jak dojdzie do dłuższych wymian, to mam nad nimi większą kontrolę. I miałam takie przekonanie, że jak trafię jedną, drugą pikę i doprowadzę do akcji, to osiągnę swój cel - mówiła Polka.