Z Rzymu nadeszły pilne wieści. Iga Świątek poznała najbliższe rywalki

Tylko kilka dni na odpoczynek i regenerację po morderczym finale Mutua Madryt Open miała Iga Świątek. Polka do pary z Aryną Sabalenką w stolicy Hiszpanii dały prawdziwe show, a do wyłonienia mistrzyni potrzebny był tie-break. W nim o włos, ale jednak lepsza okazała się raszynianka . Tym samym zrewanżowała się wielkiej rywalce za finał sprzed roku.

Nie było czasu na odpoczynek. Z Madrytu prosto do Rzymu

Niemal od razu z Madrytu liderka rankingu WTA udała się do Rzymu, gdzie we wtorek tenisistki rozpoczęły zmagania w Italian Open - kolejnym turnieju rangi WTA 1000. W ubiegłym roku Polka dotarła do ćwierćfinału, co pozostawiło zarówno dla niej, jej sztabu, jak i kibiców spory niedosyt. Pokonała ją wówczas Jelena Rybakina. Kazaszka wyrosła w ostatnim czasie na jedną z najpoważniejszych rywalek 22-latki, obok Aryny Sabalenki.