Równocześnie z kwalifikacjami do prestiżowego Wimbledonu odbywa się turniej Bad Homburg Open, do którego przystąpiły z biało-czerwonych Magdalena Fręch i Iga Świątek. Łodzianka poległa niestety już w 1. rundzie w rywalizacji z Naomi Osaką. Dopiero od 1/8 finału zmagania w Niemczech rozpocznie Iga Świątek.

Emma Navarro pierwszą rywalką Świątek w Bad Homburg. Polka się zrewanżuje?

Pierwszą rywalką na drodze Raszynianki będzie Emma Navarro. Reprezentantka Polski ma zdecydowanie złe wspomnienia z ostatniego spotkania z Amerykanką. Poległa z nią w ubiegłym roku w Pekinie 4:6, 6:4, 0:6. Zwłaszcza ostatni gem, w którym byliśmy świadkami "bajgla", pozostawił niesmak.

Niedługo po tym, jak jasne stało się, że to właśnie z 25-latką Świątek zmierzy się w Bad Homburg Open pojawił się komunikat dotyczący szczegółowego planu gier. Poznaliśmy decyzję orgfanizatorów w kwestii planowej godziny rozpoczęcia rywalizacji 3. z 24. tenisistką rankingu WTA.

Zapadła decyzja ws. meczu Świątek. Poznaliśmy godzinę starcia z Amerykanką

Z planu wynika, że Świątek i Navarro zmierzą się ze sobą w środę 23 czerwca nie przed godziną 15:30. Będzie to trzeci tego dnia pojedynek rozgrywany na korcie centralnym. Dokładna godzina rozpoczęcia meczu Polki zależeć będzie zatem od tego, jak potoczą się losy poprzednich spotkań.

Iga z pewnością chciałaby się zrewanżować rywalce za bolesną porażkę z Pekinu. Łatwo jednak nie będzie, bo po okresie słabszej formy Amerykani śladu już nie ma. W Nottingham dotarła ona niedawno aż do finału, w którym przegrała z Lindą Noskovą.

Rywalizację w Bad Homburg natomiast zaczęła od pewnego zwycięstwa nad reprezentantką gospodarzy turnieju - Evą Lys. Amerykanka wygrała 7:6(6), 6:3. Patrząc szerzej, zwyciężyła aż w 11 z ostatnich 14 spotkań.





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