Z Niemiec nadszedł komunikat ws. Igi Świątek. Tak zdecydowali organizatorzy
Niemal miesiąc upłynął już od ostatniego spotkania Igi Świątek. Pod koniec maja Polka poległa w 1/8 finału Roland Garros z Martą Kostiuk. Podczas gdy uwaga kibiców kieruje się już powoli na Wimbledon, z Niemiec dotarł oficjalny komunikat ws. Raszynianki. Organizatorzy turnieju podjęli ważną decyzję dotyczącą jej najbliższego występu. Jest ona ostateczna.
Równocześnie z kwalifikacjami do prestiżowego Wimbledonu odbywa się turniej Bad Homburg Open, do którego przystąpiły z biało-czerwonych Magdalena Fręch i Iga Świątek. Łodzianka poległa niestety już w 1. rundzie w rywalizacji z Naomi Osaką. Dopiero od 1/8 finału zmagania w Niemczech rozpocznie Iga Świątek.
Emma Navarro pierwszą rywalką Świątek w Bad Homburg. Polka się zrewanżuje?
Pierwszą rywalką na drodze Raszynianki będzie Emma Navarro. Reprezentantka Polski ma zdecydowanie złe wspomnienia z ostatniego spotkania z Amerykanką. Poległa z nią w ubiegłym roku w Pekinie 4:6, 6:4, 0:6. Zwłaszcza ostatni gem, w którym byliśmy świadkami "bajgla", pozostawił niesmak.
Niedługo po tym, jak jasne stało się, że to właśnie z 25-latką Świątek zmierzy się w Bad Homburg Open pojawił się komunikat dotyczący szczegółowego planu gier. Poznaliśmy decyzję orgfanizatorów w kwestii planowej godziny rozpoczęcia rywalizacji 3. z 24. tenisistką rankingu WTA.
Zapadła decyzja ws. meczu Świątek. Poznaliśmy godzinę starcia z Amerykanką
Z planu wynika, że Świątek i Navarro zmierzą się ze sobą w środę 23 czerwca nie przed godziną 15:30. Będzie to trzeci tego dnia pojedynek rozgrywany na korcie centralnym. Dokładna godzina rozpoczęcia meczu Polki zależeć będzie zatem od tego, jak potoczą się losy poprzednich spotkań.
Iga z pewnością chciałaby się zrewanżować rywalce za bolesną porażkę z Pekinu. Łatwo jednak nie będzie, bo po okresie słabszej formy Amerykani śladu już nie ma. W Nottingham dotarła ona niedawno aż do finału, w którym przegrała z Lindą Noskovą.
Rywalizację w Bad Homburg natomiast zaczęła od pewnego zwycięstwa nad reprezentantką gospodarzy turnieju - Evą Lys. Amerykanka wygrała 7:6(6), 6:3. Patrząc szerzej, zwyciężyła aż w 11 z ostatnich 14 spotkań.