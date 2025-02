Z kim w końcu zagra Świątek? Ogromne zamieszanie po losowaniu, padły oskarżenia wobec WTA

Dwie różne wersje drabinki WTA 1000 w Dosze. Kibice nie szczędzili gorzkich słów pod adresem WTA

Co się zatem stało, że pojawiły się dwie różne wersje? Ukazała się teoria, jakoby dziennikarz przebywający na miejscu miał sfotografować testowe losowanie. To wskazanie zostało jednak szybko obalone, gdyż zawodniczki rozstawione w turnieju WTA 1000 w Dosze zajmowały dokładnie te same pozycje w obu miejscach. Prawdopodobnie doszło zatem do powtórki losowania z udziałem wyłącznie nierozstawionych tenisistek. W ten sposób Idze Świątek, Arynie Sabalence i pozostałym zawodniczkom mocno pozmieniały się ścieżki w turniejowej drabince.

Całe zamieszanie mocno nie spodobało się kibicom, którzy oczekiwali na informacje, z kim zmierzą się poszczególne zawodniczki. "Mistrzostwo w wykonaniu WTA, ale nawet biorąc pod uwagę ich standardy, nie widziałem niczego podobnego", "Cyrk. Jeszcze okaże się, że teorie spiskowe na temat ustawiania drabinek okażą się prawdziwe...", "Tylko nierozstawione zmienili. Jakiś błąd był i musieli powtarzać? Dziwnie to wygląda. Brak informacji tylko to pogarsza", "Jak to możliwe, że nie ma transmisji z losowań chociażby na YT?", "Uważam za naiwne myślenie o tym, że doszło do powtórki losowania. Przykro mi, ale nie wierzę im" - to tylko wybrane komentarze, jakie można znaleźć na portalu X.