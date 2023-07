Iga Świątek potwierdza swoją klasę nie tylko na kortach, ale także poza nimi. Najlepsza tenisistka świata od dawna wspiera Ukrainę. "Jestem przeciwko tej wojnie i cierpieniu niewinnych ludzi. (...) Kiedy gramy i wygrywamy, nasz głos jest słyszany. To wtedy rozmawiamy z mediami z całego świata. To, co mówimy, jest ważne dla naszych kibiców, a to ogromny przywilej i odpowiedzialność" - pisała w mediach społecznościowych Świątek w ubiegłym roku.