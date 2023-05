Wysłała Idze Świątek jasny sygnał. Ujawnia broń Aryny Sabalenki

Iga Świątek niebawem rozpocznie rywalizację w wielkoszlemowym Roland Garros. Raszynianka już w ubiegłym roku zademonstrowała kibicom kawał dobrego tenisa i wygrała ten prestiżowy turniej w Paryżu. Teraz jej zadaniem jest obrona tytułu. Nie będzie to jednak wcale takie proste, bowiem tuż za 21-letnią sportsmenką znajduje się jedna z jej największych obecnie rywalek, Aryna Sabalenka. Zdaniem ekspertów Polska, Białorusinka i reprezentantka Kazachstanu, Jelena Rybakina tworzą "wielką trójkę" w kobiecym tenisie.

"Myślę, że Sabalenka, Rybakina i Iga są liderkami touru, co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Mogą stworzyć "wielką trójkę" u kobiet. U mężczyzn wielka trójka to Nadal, Federer oraz Djoković. Oczywiście dużo zależy od powierzchni, ale z pewnością panie mogą stworzyć imponującą rywalizację" - stwierdził były trener Venus i Sereny Williams, Rick Macci.

Teraz wszystkie trzy panie powalczą w Paryżu o kolejne cenne trofeum. Coraz częściej pada jednak nazwisko tryumfatorki tegorocznego Australian Open, Aryny Sabalenki. Jak twierdzi Casey Dellacqua, białoruska gwiazda może pokrzyżować plany liderki rankingu WTA.

Świątek została zapytana o decyzję Nadala. „Ciężko było patrzeć”. WIDEO / AP / © 2023 Associated Press

Iga Świątek musi mieć się na baczności. Ekspertka wyraziła się jasno

W podcaście "The AO Show", była zawodniczka wypowiedziała na temat tegorocznego French Open. Pokusiła się również o wytypowanie głównej faworytki do wygrania całej imprezy.

"Jest wiele tenisistek spoza pierwszej trójki, które moim zdaniem z pewnością mogą zaskoczyć w Paryżu i nie zdziwiłbym się, gdyby to właśnie one były w półfinale i finale. Jeśli skupimy się na pierwszej trójce, wybiorę Arynę Sabalenkę, ponieważ ona ma oczywiście za sobą tytuł mistrzyni Madrytu. To duże zwycięstwo i myślę, że jej siła na kortach ziemnych Roland Garros będzie jej prawdziwą bronią" - powiedziała Dellacqua, cytowana przez portal "sportskeeda.com".

Australijka nie zamierza jednak stawiać krzyżyka na Światek. Uważa, że jeśli raszynianka wyleczy w pełni kontuzję, to będzie równie niebezpieczna, jak Aryna. Zdaniem 38-latki nie należy lekceważyć też Jeleny Rybakiny, która wygrała ostatni turniej w Rzymie.

"Jeśli Świątek będzie zdrowa, to będzie faworytką. Z tego, co czytam i słyszę, jej kontuzja uda była trochę zapobiegawcza. Ale to, co widzieliśmy w Rzymie z Rybakiną, wystarczyło, aby pokazała nam, że jest w stanie pojawiać się tydzień w tydzień i grać niesamowity tenis" - dodała Australijka.

Rok temu Iga Świątek dotarła do połfinału turnieju w Ostrawie / AFP

Iga Świątek wygrała z Kasatkiną w WTA Finals / Ron Jenkins/Associated Press / East News

Aryna Sabalenka / AFP