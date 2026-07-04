Wyrzuciła Świątek z Wimbledonu i polały się łzy. Tak nazwała Polkę

Iga Świątek w tym sezonie nie prezentuje wysokiej dyspozycji. Poza pojedynczymi przypadkami Polka nie potrafi wejść w tym roku na oczekiwany przez siebie poziom. Nie zrobiła tego także przed startem Wimbledonu. Świątek przegrała w pierwszym meczu z Bad Homburg z Emmą Navarro.

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To był oczywiście bardzo zły znak w kontekście prawdopodobnie największego wyzwania w karierze Świątek. Próba obrony tytułu na kortach Wimbledonu bez zbudowanej pewności siebie jawiła się jako bardzo trudna misja. Tę Iga musiała zdobywać już na obiektach All England Club.

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W trzeciej rundzie Świątek mierzyła się z rywalką, która jeszcze wielkich sukcesów nie osiągnęła, ale i tak można było się jej obawiać. Mowa o Alexandrze Eali. Filipinka już z Igą w swojej karierze wygrała. Mecz zapowiadał się jako wysokiej klasy tenisowe widowisko z faworytką w postaci Igi. Tak też faktycznie było, ale Świątek ze swojej roli się nie wywiązała. Eala wygrała 7:6(9), 6:2.

- Nie wiem jak to opisać. Właśnie awansowałam do drugiego tygodnia Wielkiego Szlema. Iga jest wielką zawodniczką i wspaniałym człowiekiem. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam dzielić z nią dziś kort centralny. Dla kogoś z Filipin to coś absolutnie nieprawdopodobnego - rozpoczęła rozpłakana Eala.

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- To bez wątpienia jeden z największych meczów w mojej karierze. Przebywanie na tym korcie to dla mnie marzenie. Wygrać pierwszego seta po takiej walce, to coś nieprawdopodobnego. Miałam w tym spotkaniu swoje szanse i udało mi się je na szczęście wykorzystać

- To dla mnie niesamowite, że Filipińczycy są na trybunach. Ta wygrana jest dla nich, dla mojej rodziny - zakończyła. W kolejnej rundzie Eala zagra z Jasmine Paolini, która zdaje się wracać do formy. Ten mecz już w poniedziałek. Godzina zostanie doprecyzowana dzień wcześniej.

Pokonując Igę Świątek w Miami, Alexandra Eala pierwszy raz awansowała do 1/2 finału w WTA. Po 3 miesiącach dokonała tego po raz drugi Foto Olimpik/Nur Photo via AFP AFP





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