Wyrzuciła Świątek z turnieju, a to nie koniec. Ogłosili tuż po zwycięstwie

Damian Okła
Łukasz Olszewski

Oprac.: Damian Okła, Łukasz Olszewski

Iga Świątek nie podołała Amandzie Anisimowej w "meczu o wszystko" w fazie grupowej. Przed rozpoczęciem spotkania wiadomym było, że obie zawodniczki do awansu potrzebują zwycięstwa i choć mecz dobrze zaczął się dla reprezentantki Polski, to Amerykanka mogła na końcu wznieść ręce w geście triumfu. Co ciekawe, wygrana Anisimowej sprawiła, że kibice Stanów Zjednoczonych doczekali się sytuacji, która nie miała miejsca od ponad 20 lat.

Iga Świątek i Amanda Anisimowa
Iga Świątek i Amanda AnisimowaFAYEZ NURELDINE/AFPEast News

Po tym, jak Jelena Rybakina pewnie wygrała trzecie starcie w grupie WTA Finals, pokonując Jekaterinę Aleksandrową 6:4, 6:4, na korcie pojawiły się Iga Świątek i Amanda Anisimowa. Obie zawodniczki po dwóch meczach miały na swoim koncie po jednym zwycięstwie i to bezpośrednie starcie wyłoniło drugą tenisistkę, która zameldowała się w półfinale WTA Filans.

Jeszcze przed meczem, sztuczna inteligencja dawała Polce 65% szans na zwycięstwo z Amerykanką, która jednak nie miała zamiaru poddawać się bez walki. Widać to było już od pierwszych piłek pierwszego seta. Ostatecznie partia ta skończyła się dopiero po tiebreaku, który Polka wygrała 7:6(7:3).

Iga Świątek

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

    Historyczny wyczyn Anisimowej i Gauff. Amerykanie czekali na to latami

    Druga partia przyniosła z kolei pierwsze przełamanie i to od razu na wynik 6:4 dla Anisimowej i jasne stało się, że to zwyciężczyni trzeciej partii będzie tą, która awansuje do kolejnej rundy turnieju w Rijadzie.

    W ostatnim secie zdecydowanie lepiej wyglądała napędzona Animisowa, która w czwartym gemie po raz kolejny przełamała Polkę i czując, że awans jest na wyciągnięcie ręki, nie odpuściła już raszyniance, wygrywając 6:2 i na koniec po raz kolejny ją przełamując. Amerykanka dzięki zwycięstwu ze Świątek gra dalej i wciąż może wierzyć w triumf na WTA Finals.

    Iga Świątek, Rijad 2025
    Iga Świątek

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      Co więcej, wygrana Anisimowej sprawiła, że kibice ze Stanów Zjednoczonych doczekali się sytuacji, która nie miała miejsca od 2002 roku. Okazuje się, że pogromczyni Świątek i Coco Gauff są pierwszymi tenisistkami od czasów Sereny i Venus Williams, które wygrały w jednym sezonie po co najmniej dziesięć meczów z tenisistkami z top 10 rankingu WTA, o czym informuje profil OptaAce na portalu "X". A to może nie być ostatnie słowo Amerykanek w tym turnieju.

      Iga Świątek i Amanda Anisimova
      Iga Świątek

      Paweł Czechowski
      Paweł Czechowski
      Młoda kobieta w sportowej koszulce i czapce z daszkiem koncentruje się na trzymanych w dłoni piłkach tenisowych, ciemne tło podkreśla postać oraz skupienie.
      Iga Świątek po porażce z Amandą Anisimovą odpada z turnieju WTA Finals w RijadziePhoto by ARTUR WIDAK / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
      Amanda Anisimowa
      Amanda AnisimowaMERT ALPER DERVIS / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP

