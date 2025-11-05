Wyrzuciła Świątek z turnieju, a to nie koniec. Ogłosili tuż po zwycięstwie

Po tym, jak Jelena Rybakina pewnie wygrała trzecie starcie w grupie WTA Finals, pokonując Jekaterinę Aleksandrową 6:4, 6:4, na korcie pojawiły się Iga Świątek i Amanda Anisimowa. Obie zawodniczki po dwóch meczach miały na swoim koncie po jednym zwycięstwie i to bezpośrednie starcie wyłoniło drugą tenisistkę, która zameldowała się w półfinale WTA Filans.

Jeszcze przed meczem, sztuczna inteligencja dawała Polce 65% szans na zwycięstwo z Amerykanką, która jednak nie miała zamiaru poddawać się bez walki. Widać to było już od pierwszych piłek pierwszego seta. Ostatecznie partia ta skończyła się dopiero po tiebreaku, który Polka wygrała 7:6(7:3).

Historyczny wyczyn Anisimowej i Gauff. Amerykanie czekali na to latami

Druga partia przyniosła z kolei pierwsze przełamanie i to od razu na wynik 6:4 dla Anisimowej i jasne stało się, że to zwyciężczyni trzeciej partii będzie tą, która awansuje do kolejnej rundy turnieju w Rijadzie.

W ostatnim secie zdecydowanie lepiej wyglądała napędzona Animisowa, która w czwartym gemie po raz kolejny przełamała Polkę i czując, że awans jest na wyciągnięcie ręki, nie odpuściła już raszyniance, wygrywając 6:2 i na koniec po raz kolejny ją przełamując. Amerykanka dzięki zwycięstwu ze Świątek gra dalej i wciąż może wierzyć w triumf na WTA Finals.

Co więcej, wygrana Anisimowej sprawiła, że kibice ze Stanów Zjednoczonych doczekali się sytuacji, która nie miała miejsca od 2002 roku. Okazuje się, że pogromczyni Świątek i Coco Gauff są pierwszymi tenisistkami od czasów Sereny i Venus Williams, które wygrały w jednym sezonie po co najmniej dziesięć meczów z tenisistkami z top 10 rankingu WTA, o czym informuje profil OptaAce na portalu "X". A to może nie być ostatnie słowo Amerykanek w tym turnieju.

Rozwiń

Coco Gauff - Iga Świątek. Skrót meczu Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek po porażce z Amandą Anisimovą odpada z turnieju WTA Finals w Rijadzie Photo by ARTUR WIDAK / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Amanda Anisimowa MERT ALPER DERVIS / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP