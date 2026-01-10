Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wyrównany start meczu Świątek z Gauff, potem zmiana. Mikst zdecyduje ws. finału

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Po tym, jak Hubert Hurkacz pokonał Taylora Fritza, nasza reprezentacja znajdowała się o jeden triumf od awansu do wielkiego finału United Cup. Mogła go w teorii przypieczętować już Iga Świątek. Raszyniankę czekało jednak trudne zadanie. Po drugiej stronie siatki zameldowała się Coco Gauff. Po zaciętym początku, później Amerykanka zdominowała Polkę w kluczowych momentach. Na koniec 24-latka zerwała się jeszcze do walki, broniła meczboli. Ostatecznie mecz zakończył się rezultatem 6:4, 6:2 na korzyść mistrzyni Roland Garros 2025.

Tenisistka w białej czapce i sportowej koszulce podczas meczu na korcie, z logo sponsorów na odzieży oraz polską flagą, w tle rozmyta publiczność.
Iga Świątek rywalizowała z Coco Gauff podczas United CupMARCIN CHOLEWINSKI/ NEWSPIX.PLNewspix.pl

Tegoroczny półfinał United Cup był rewanżowym starciem za decydujący pojedynek w poprzedniej edycji. Wtedy Amerykanie pokonali Polaków 2-0. Coco Gauff i Taylor Fritz załatwili sprawę już po singlach. W tym sezonie kolejność potyczek okazała się odwrotna. Najpierw zobaczyliśmy mecz Huberta Hurkacza z finalistą US Open 2024. Tym razem to Wrocławianin triumfował po dwóch tie-breakach - 7:6(1), 7:6(2) i wyprowadził naszą reprezentację na prowadzenie w batalii o finał drużynowych rozgrywek.

Zobacz również:

Magda Linette i Alexandra Eala walczyły o singlowy półfinał podczas WTA 250 w Auckland
Tenis

7 godzin po wygranej z Linette taka wiadomość. Jednak Eala odpada

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    To dawało Idze Świątek pewny bufor bezpieczeństwa przed potyczką z mistrzynią Roland Garros 2025. Raszynianka była jak dotąd niepokonana podczas tegorocznej edycji United Cup. Wszyscy zdawali sobie jednak sprawę, że prawdziwy test czeka ją dzisiaj, podczas rywalizacji z Gauff. Forma tenisistki z USA falowała w poprzednich meczach, ale można było się spodziewać, że na pojedynek z naszą reprezentantką nabierze dodatkowej motywacji. Chociaż w zestawieniu H2H mieliśmy 11-4 dla Świątek, to Iga przegrała trzy ostatnie bezpośrednie spotkania z Coco. 24-latka walczyła zatem o przerwanie złej passy i wprowadzenie Polski do finału United Cup. Z kolei Amerykanka chciała przedłużyć nadzieje swojej kadry, by o wszystkim decydował mikst.

    Zobacz również:

    Aryna Sabalenka rywalizowała z Karoliną Muchovą o finał WTA 500 w Brisbane
    Tenis

    Sabalenka grała o finał WTA Brisbane. Polka w centrum wydarzeń. 89 minut i koniec

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk

      United Cup: Iga Świątek kontra Coco Gauff

      Mecz rozpoczął się od serwisu Gauff. Nasza reprezentantka od pierwszych piłek próbowała wywierać presję na returnie. Świątek wygrała dwie akcje na starcie, potem podwójny błąd serwisowy popełniła Coco i zrobiło się 0-40 z perspektywy Amerykanki. Chociaż tenisistka z USA doprowadziła do równowagi, Polka dostała jeszcze jednego break pointa po kapitalnym returnie. Ostatecznie gem powędrował jednak na konto mistrzyni Roland Garros 2025. Od pierwszych minut obserwowaliśmy sporo ciekawych i jakościowych akcji. W trakcie trzeciego rozdania 21-latka znów wyszła z opresji, tym razem wracając ze stanu 15-30.

      Po zmianie stron premierowy test otrzymała Iga. Chociaż Polka miała piłkę na 2:2, to nie zdołała go wykorzystać. Później po błędzie Raszynianki zobaczyliśmy break pointa dla Gauff. Nasza reprezentantka zanotowała jeszcze jedną pomyłkę, która kosztowała ją przełamanie. To był pierwszy wyraźnie słabszy fragment w wykonaniu wiceliderki rankingu WTA. Amerykanka to wykorzystała, budując jeszcze większą przewagę. Po pięciu gemach było już 4:1 dla Coco.

      W następnych minutach zobaczyliśmy odrodzenie ze strony Świątek. Wiceliderka rankingu zgarnęła 12 akcji z rzędu i całkowicie zniwelowała straty. W trakcie dziewiątego rozdania Gauff przerwała korzystną sesję Polki i dorzuciła piąte "oczko" na swoje konto. Iga znalazła się pod presją - musiała utrzymać swoje podanie, by pozostać w grze o zwycięstwo w secie. Amerykanka wykorzystała zawahanie w grze naszej reprezentantki. Mistrzyni ubiegłorocznego Wimbledonu wyraźnie czuła na rakiecie wagę kluczowych punktów. Od stanu 30-30 to Raszynianka popełniła błędy, które poskutkowały przegraniem pierwszego seta 4:6.

      Zobacz również:

      Kamil Majchrzak rywalizował z Daniiłem Miedwiediewem o półfinał ATP 250 w Brisbane
      Tenis

      7:6 Majchrzaka w starciu z turniejową "1" o półfinał ATP. Polak zaskoczył Rosjanina

      Mateusz Stańczyk
      Mateusz Stańczyk

        Świątek znajdowała się pod presją także na starcie drugiej części pojedynku. Po lekkim zawahaniu przy własnym zagraniu, dopuściła Gauff do break pointa na 2:0. Wtedy Iga popisała się rewelacyjną wymianą, graną na sporym ryzyku. Piłka dwukrotnie wpadała tuż przy linii. To nie był jednak koniec problemów w tym gemie. Po dwóch okazjach na 1:1, Raszynianka znów musiała bronić piłek na przełamanie. Niestety przy trzecim w sumie break poincie wiceliderka rankingu popełniła błąd, przez co Amerykanka dopięła swego. Chwilę później zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych prowadziła już z różnicą trzech "oczek".

        Sytuacja naszej reprezentantki stawała się coraz trudniejsza. Gauff nie zamierzała spuszczać z tonu. Widziała, że problemy po stronie Świątek się nawarstwiają i próbowała to wykorzystać. W czwartym gemie obserwowaliśmy kolejne szanse na przełamanie dla Coco. Chociaż Polka posiadała dwie szanse na wygranie rozdania, ostatecznie 24-latka nie zapisała go na swoim koncie. Długi gem, po czwartym break poincie, trafił do Amerykanki. Dzięki temu mistrzyni Roland Garros 2025 uzyskała jeszcze bardziej komfortową przewagę.

        Tuż przed zmianą stron Gauff dorzuciła kolejnego łatwo wygranego gema przy swoim serwisie, przez co znalazła się o krok od zwycięstwa. Amerykanka wypracowała sobie meczbola już w trakcie szóstego rozdania. Na szczęście Świątek uniknęła przegrania seta do zera. Przerwała serię siedmiu gemów z rzędu na korzyść Coco i zdobyła premierowe "oczko" w tym secie. Wydawało się, że na więcej tenisistka z USA już nie pozwoli. 21-latka popełniła jednak podwójny błąd serwisowy przy kolejnym meczbolu, a potem jeszcze jednego świetnie obroniła Raszynianka. Finalnie nasza reprezentantka dorzuciła gema na swoje konto po trzeciej piłce na przełamanie.

        Po zmianie stron emocje w tym spotkaniu dobiegły jednak końca. Świątek miała szansę, by pójść za ciosem, posiadała piłkę na trzeciego gema z rzędu. Ostatecznie jednak doszło do czwartego meczbola dla Gauff, przy którym Iga popełniła błąd. Amerykanka odniosła kolejne zwycięstwo przeciwko Polce, wygrywając 6:4, 6:2. Tym samym o losach awansu do finału United Cup zdecyduje mikst. Na rywali w decydującym starciu czeka już drużyna Szwajcarii.

        Mecz Polska - USA w półfinale United Cup

        Hubert Hurkacz - Taylor Fritz 7:6(1), 7:6(2)

        Iga Świątek - Coco Gauff 4:6, 2:6

        mikst

        stan rywalizacji: 1-1

        Dokładny zapis relacji z meczu Iga Świątek - Coco Gauff jest dostępny TUTAJ. Transmisje z United Cup można śledzić na sportowych antenach Polsatu.

        United Cup (K)
        Faza pucharowa
        10.01.2026
        10:15
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        Zobacz również:

        Hubert Hurkacz w United Cup odnosi zwycięstwo za zwycięstwem
        Tenis

        Sensacyjna wygrana Hurkacza i nagły komunikat. Nie ma mowy o pomyłce

        Wojciech Kulak
        Wojciech Kulak
        Iga Świątek - Maya Joint. Skrót meczuPolsat Sport
        Młoda tenisistka w białym stroju i czapce okazuje emocje, zaciska pięść i prawdopodobnie świętuje zdobycie punktu na korcie tenisowym.
        Iga ŚwiątekIZHAR KHANAFP
        Coco Gauff
        Coco GauffTIZIANA FABI / AFPAFP
        Tenisista w białej koszulce i czerwonych spodenkach wyraża silne emocje na korcie, trzymając rakietę w jednej ręce, zaciśniętą pięść w drugiej, a szeroko otwarte usta podkreślają jego okrzyk radości lub determinacji. Jasnoniebieskie tło kortu sportowego.
        Hubert Hurkacz, Sydney 2026IZHAR KHANAFP

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja