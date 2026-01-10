Tegoroczny półfinał United Cup był rewanżowym starciem za decydujący pojedynek w poprzedniej edycji. Wtedy Amerykanie pokonali Polaków 2-0. Coco Gauff i Taylor Fritz załatwili sprawę już po singlach. W tym sezonie kolejność potyczek okazała się odwrotna. Najpierw zobaczyliśmy mecz Huberta Hurkacza z finalistą US Open 2024. Tym razem to Wrocławianin triumfował po dwóch tie-breakach - 7:6(1), 7:6(2) i wyprowadził naszą reprezentację na prowadzenie w batalii o finał drużynowych rozgrywek.

To dawało Idze Świątek pewny bufor bezpieczeństwa przed potyczką z mistrzynią Roland Garros 2025. Raszynianka była jak dotąd niepokonana podczas tegorocznej edycji United Cup. Wszyscy zdawali sobie jednak sprawę, że prawdziwy test czeka ją dzisiaj, podczas rywalizacji z Gauff. Forma tenisistki z USA falowała w poprzednich meczach, ale można było się spodziewać, że na pojedynek z naszą reprezentantką nabierze dodatkowej motywacji. Chociaż w zestawieniu H2H mieliśmy 11-4 dla Świątek, to Iga przegrała trzy ostatnie bezpośrednie spotkania z Coco. 24-latka walczyła zatem o przerwanie złej passy i wprowadzenie Polski do finału United Cup. Z kolei Amerykanka chciała przedłużyć nadzieje swojej kadry, by o wszystkim decydował mikst.

United Cup: Iga Świątek kontra Coco Gauff

Mecz rozpoczął się od serwisu Gauff. Nasza reprezentantka od pierwszych piłek próbowała wywierać presję na returnie. Świątek wygrała dwie akcje na starcie, potem podwójny błąd serwisowy popełniła Coco i zrobiło się 0-40 z perspektywy Amerykanki. Chociaż tenisistka z USA doprowadziła do równowagi, Polka dostała jeszcze jednego break pointa po kapitalnym returnie. Ostatecznie gem powędrował jednak na konto mistrzyni Roland Garros 2025. Od pierwszych minut obserwowaliśmy sporo ciekawych i jakościowych akcji. W trakcie trzeciego rozdania 21-latka znów wyszła z opresji, tym razem wracając ze stanu 15-30.

Po zmianie stron premierowy test otrzymała Iga. Chociaż Polka miała piłkę na 2:2, to nie zdołała go wykorzystać. Później po błędzie Raszynianki zobaczyliśmy break pointa dla Gauff. Nasza reprezentantka zanotowała jeszcze jedną pomyłkę, która kosztowała ją przełamanie. To był pierwszy wyraźnie słabszy fragment w wykonaniu wiceliderki rankingu WTA. Amerykanka to wykorzystała, budując jeszcze większą przewagę. Po pięciu gemach było już 4:1 dla Coco.

W następnych minutach zobaczyliśmy odrodzenie ze strony Świątek. Wiceliderka rankingu zgarnęła 12 akcji z rzędu i całkowicie zniwelowała straty. W trakcie dziewiątego rozdania Gauff przerwała korzystną sesję Polki i dorzuciła piąte "oczko" na swoje konto. Iga znalazła się pod presją - musiała utrzymać swoje podanie, by pozostać w grze o zwycięstwo w secie. Amerykanka wykorzystała zawahanie w grze naszej reprezentantki. Mistrzyni ubiegłorocznego Wimbledonu wyraźnie czuła na rakiecie wagę kluczowych punktów. Od stanu 30-30 to Raszynianka popełniła błędy, które poskutkowały przegraniem pierwszego seta 4:6.

Świątek znajdowała się pod presją także na starcie drugiej części pojedynku. Po lekkim zawahaniu przy własnym zagraniu, dopuściła Gauff do break pointa na 2:0. Wtedy Iga popisała się rewelacyjną wymianą, graną na sporym ryzyku. Piłka dwukrotnie wpadała tuż przy linii. To nie był jednak koniec problemów w tym gemie. Po dwóch okazjach na 1:1, Raszynianka znów musiała bronić piłek na przełamanie. Niestety przy trzecim w sumie break poincie wiceliderka rankingu popełniła błąd, przez co Amerykanka dopięła swego. Chwilę później zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych prowadziła już z różnicą trzech "oczek".

Sytuacja naszej reprezentantki stawała się coraz trudniejsza. Gauff nie zamierzała spuszczać z tonu. Widziała, że problemy po stronie Świątek się nawarstwiają i próbowała to wykorzystać. W czwartym gemie obserwowaliśmy kolejne szanse na przełamanie dla Coco. Chociaż Polka posiadała dwie szanse na wygranie rozdania, ostatecznie 24-latka nie zapisała go na swoim koncie. Długi gem, po czwartym break poincie, trafił do Amerykanki. Dzięki temu mistrzyni Roland Garros 2025 uzyskała jeszcze bardziej komfortową przewagę.

Tuż przed zmianą stron Gauff dorzuciła kolejnego łatwo wygranego gema przy swoim serwisie, przez co znalazła się o krok od zwycięstwa. Amerykanka wypracowała sobie meczbola już w trakcie szóstego rozdania. Na szczęście Świątek uniknęła przegrania seta do zera. Przerwała serię siedmiu gemów z rzędu na korzyść Coco i zdobyła premierowe "oczko" w tym secie. Wydawało się, że na więcej tenisistka z USA już nie pozwoli. 21-latka popełniła jednak podwójny błąd serwisowy przy kolejnym meczbolu, a potem jeszcze jednego świetnie obroniła Raszynianka. Finalnie nasza reprezentantka dorzuciła gema na swoje konto po trzeciej piłce na przełamanie.

Po zmianie stron emocje w tym spotkaniu dobiegły jednak końca. Świątek miała szansę, by pójść za ciosem, posiadała piłkę na trzeciego gema z rzędu. Ostatecznie jednak doszło do czwartego meczbola dla Gauff, przy którym Iga popełniła błąd. Amerykanka odniosła kolejne zwycięstwo przeciwko Polce, wygrywając 6:4, 6:2. Tym samym o losach awansu do finału United Cup zdecyduje mikst. Na rywali w decydującym starciu czeka już drużyna Szwajcarii.

Mecz Polska - USA w półfinale United Cup

Hubert Hurkacz - Taylor Fritz 7:6(1), 7:6(2)

Iga Świątek - Coco Gauff 4:6, 2:6

mikst

stan rywalizacji: 1-1

Dokładny zapis relacji z meczu Iga Świątek - Coco Gauff jest dostępny TUTAJ. Transmisje z United Cup można śledzić na sportowych antenach Polsatu.

Iga Świątek - Maya Joint. Skrót meczu Polsat Sport

Iga Świątek IZHAR KHAN AFP

Coco Gauff TIZIANA FABI / AFP AFP

Hubert Hurkacz, Sydney 2026 IZHAR KHAN AFP