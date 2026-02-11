Wyrównany mecz Świątek o ćwierćfinał. Radość na koniec, a potem te słowa
Iga Świątek w 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Dosze mierzyła się z Darią Kastkiną. Ich poprzednie rywalizacje wskazywały na to, że powinno to być dla Igi dość łatwe spotkanie, los okazał się jednak zdecydowanie bardziej przewrotny. Spotkanie było naprawdę zacięte, ale ostatecznie to Iga wygrała w trzech setach. - To nie był łatwy mecz - podsumowała krótko Polka.
Iga Świątek po średnio udanym Australian Open wróciła do grania w miejscu, które wprost uwielbia. Mowa o katarskiej Dosze. Korty akurat tego turnieju WTA 1000 są dla Polki historycznie bardzo sprzyjające. Raszynianka do imprezy w Dosze przystępowała rozstawiona z numerem jeden.
Z rywalizacji wycofała się bowiem Aryna Sabalenka. W związku z tym w rankingu rozstawień awansowała także Jelena Rybakina. Mistrzyni Australian Open przesunęła się na pozycję drugą, a to oznaczało, że potencjalne starcie tych pań możliwe jest tylko w wymarzonym wielkim finale.
Świątek triumfuje w Dosze. Kasatkina postawiła trudne warunki
Aby tam jednak dotrzeć, trzeba na swojej drodze pokonać szereg przeszkód. Jedną z nich nieco nieoczekiwanie okazała się Daria Kasatkina. Świątek mierzyła się z Australijką w 1/8 finału. Mecz był zdecydowanie bardziej zacięty, niż można było zakładać. Pierwszy set zakończył się bowiem triumfem Kasatkiny 7:5.
Drugi był zacięty do stanu 1:1, gdy Polka broniła breakpointów. Udało jej się to i od tego momentu zaczęła dominować na korcie. Drugą i trzecią partię wygrała 6:1, co sprawia, że w ćwierćfinale zagra z Marią Sakkari. - To nie był łatwy mecz, ale cieszę się, że byłam w stanie odwrócić losy meczu i znaleźć swoją grę w tych trudnych warunkach - podsumowała krótko w rozmowie na korcie Iga.