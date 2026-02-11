Iga Świątek po średnio udanym Australian Open wróciła do grania w miejscu, które wprost uwielbia. Mowa o katarskiej Dosze. Korty akurat tego turnieju WTA 1000 są dla Polki historycznie bardzo sprzyjające. Raszynianka do imprezy w Dosze przystępowała rozstawiona z numerem jeden.

Z rywalizacji wycofała się bowiem Aryna Sabalenka. W związku z tym w rankingu rozstawień awansowała także Jelena Rybakina. Mistrzyni Australian Open przesunęła się na pozycję drugą, a to oznaczało, że potencjalne starcie tych pań możliwe jest tylko w wymarzonym wielkim finale.

Świątek triumfuje w Dosze. Kasatkina postawiła trudne warunki

Aby tam jednak dotrzeć, trzeba na swojej drodze pokonać szereg przeszkód. Jedną z nich nieco nieoczekiwanie okazała się Daria Kasatkina. Świątek mierzyła się z Australijką w 1/8 finału. Mecz był zdecydowanie bardziej zacięty, niż można było zakładać. Pierwszy set zakończył się bowiem triumfem Kasatkiny 7:5.

Drugi był zacięty do stanu 1:1, gdy Polka broniła breakpointów. Udało jej się to i od tego momentu zaczęła dominować na korcie. Drugą i trzecią partię wygrała 6:1, co sprawia, że w ćwierćfinale zagra z Marią Sakkari. - To nie był łatwy mecz, ale cieszę się, że byłam w stanie odwrócić losy meczu i znaleźć swoją grę w tych trudnych warunkach - podsumowała krótko w rozmowie na korcie Iga.

Iga Świątek rywalizowała z Jeleną Ostapenko o awans do finału WTA 1000 w Dosze Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek odwróciła losy meczu drugiej rundy z Danielle Collins na Australian Open 2024 w spektakularny sposób ANTHONY WALLACE / AFP AFP

Iga Świątek zagra w środę o ćwierćfinał WTA 1000 w Dosze Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

