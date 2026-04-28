Iga Świątek turniej w Madrycie rozpoczęła od pewnej wygranej z Darią Snigur (6:1, 6:2), w trzeciej rundzie zmierzyła się z Ann Li. Polka pierwszego seta przegrała po tie-breaku, w drugim oddała rywalce zaledwie dwa gemy. W trzeciej partii nie przypominała siebie, przy stanie 0:3 postanowiła skreczować. Wcześniej pomocy udzielali jej fizjoterapeutka i lekarz.

"Ostatnie dwa dni były dość okropne, chyba złapałam jakiegoś wirusa. W niektórych momentach czułam się dobrze, a w innych naprawdę źle. Nie miałam ani odrobiny energii, nie czułam się stabilnie i po prostu fizycznie czułam się naprawdę kiepsko" - mówiła później cytowana przez WTA.

W poniedziałek, czyli dwa dni po feralnym meczu z Li, tenisistka z Raszyna ogłosiła, że czuje się już lepiej. Zamierza przeznaczyć czas na regenerację przed kolejnym turniejem rangi WTA 1000, który już w 5 maja rozpocznie się w Rzymie. Tymczasem w mediach społecznościowych wypłynęło nagranie ukazujące Polkę w akcji jeszcze w stolicy Hiszpanii.

Turniej WTA 1000 w Madrycie. Iga Świątek bohaterką nietypowej akcji

Nagranie pojawiło się w serwisie X w poniedziałek po godz. 19, początkowo opublikował je profil Tennis TV, szybko zostało udostępnione przez WTA. Trwający ponad cztery minuty materiał ukazuje akcję "The Service Game", do której włączono zarówno tenisistki, jak i tenisistów rywalizujących w stolicy Hiszpanii. Nagrania prawdopodobnie pochodzą sprzed turnieju lub jego początku.

Inicjatorzy akcji na białej kolumnie umieścili czerwony przycisk - gdy ktoś odważył się go przycisnąć, czekała go miła niespodzianka w postaci... jedzenia serwowanego prosto na kort. Na nagraniu widać, że Iga Światek początkowo nieufnie podchodziła do przycisku, nie wiedząc dlaczego został umieszczony na korcie. Polka przyglądała się tajemniczemu przedmiotowi, ale finalnie go nacisnęła, za co została nagrodzona dostawą świeżej pizzy.

W zabawie udział wzięła też m.in. Aryna Sabalenka, która otrzymała churrosy, Jelena Rybakina z kolei mogła rozkoszować się świeżym koktajlem owocowym. Jannikowi Sinnerowi dostarczono kawę, z kolei Daniiłowi Miedwiediewowi porcję lodów. Lody otrzymała także Mirra Andriejewa.

Na nietypowej akcji skorzystali też kibice, z którymi wielkie gwiazdy tenisa podzieliły się przekąskami.

Iga Świątek

Iga Świątek

Iga Świątek

