Wypił, a później ruszył w tango ze Świątek. Prawda wyszła na jaw właśnie teraz

- Kiedy robisz wszystko, a to wciąż nie wystarcza, to znaczy, że po prostu musisz poprawić swój tenis. Czułam się dobrze - psychicznie, fizycznie i pod względem gry… więc naprawdę nie rozumiem, dlaczego nie udało mi się wyjść z grupy - stwierdziła gorzko Iga Świątek po porażce z Amandą Anisimovą.

Amerykanka po raz kolejny była lepsza od Polki i awansowała jej kosztem do półfinału WTA Finals. Wcześniej pokonała ją dość gładko w dwóch setach w ćwierćfinale US Open. Wygląda niestety na to, że znalazła patent na wygrywanie z raszynianką.

Niedługo po porażce Igi w mediach wyszła na jaw prawda na temat wyjątkowej chwili, jaką dzieliła po wielkim sukcesie na Wimbledonie razem z Jannikiem Sinnerem. Triumfatorzy legendarnego turnieju odbyli wspólny taniec w trakcie tradycyjnego balu mistrzów Wimbledonu. Dopiero teraz ujawniono kulisy niecodziennej sceny z udziałem Polki.

Taniec Sinnera i Świątek stał się wręcz w mediach viralem, a obrazki z uroczystości błyskawicznie obiegły media społecznościowe. Mało kto jednak wówczas wiedział, że Włoch musiał wcześniej "dodać sobie nieco odwagi".

Wcześniej trochę wypiłem. Ale było uroczo, naprawdę miło

Wcześniej rąbka tajemnicy w sprawie szczegółów wspólnego tańca z Sinnerem Iga Świątek uchyliła w rozmowie z redakcją "TVP Sport". Jak się okazało, para wcale nie była do tego zobligowana.

- Więc Jannik i ja zastanawialiśmy się, czy tańczyć, czy nie. Później organizatorzy tak ustawili nasze rozmowy, że oboje w końcu się zgodziliśmy. Myślę, że Jannik też był wyluzowany i chciał tańczyć. Sam taniec wyszedł super. Wiedziałam, że to nie będzie nic skomplikowanego, raczej lekkie kołysanie z nogi na nogę, więc to trochę ułatwiło sprawę - ujawniła.

Zarówno dla Włocha, jak i reprezentantki Polski był to wyjątkowy, bo pierwszy triumf na Wimbledonie w karierze.

