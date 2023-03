Dzięki talentowi, pracy i poświęceniu Iga Świątek dotarła na sam tenisowy szczyt i od niemal roku nieprzerwanie zajmuje pierwsze miejsce w rankingu WTA . Dzięki doskonałej formie zebrała nie tylko mnóstwo punktów do klasyfikacji, ale również sporo nagród, w tym tych pieniężnych. Jak informuje WTA, tylko w tym roku Polka zarobiła na kortach 1 361 428 dolarów. W całej swojej dotychczasowej karierze zainkasowała 16 096 505 dolarów.

To kwoty brutto. Jak wyliczyli dziennikarze portali tennis365.com i Yahoo do tej pory Świątek zgromadziła majątek w wysokości około 12 milionów dolarów netto . Oprócz zarobków z gry może też liczyć na wpływy z działalności w sieci czy z różnych reklamowych kontraktów.

AP / © 2023 Associated Press

Iga Świątek o kulisach wycofania się z Miami: Było to mądre posunięcie dla mnie. WIDEO

Iga Świątek o kulisach wycofania się z Miami: Było to mądre posunięcie dla mnie. WIDEO / AP / © 2023 Associated Press

Iga Świątek wróciła do Polski. Po ulicach Warszawy porusza się luksusowym samochodem

"W czwartek rano wyruszyła nim [porsche] z rodzinnego domu w Raszynie i pojechała do studia na warszawskim Mokotowie. Iga Świątek zabrała ze sobą tenisowe rakiety, więc chodziło pewnie o sesję zdjęciową lub reklamówkę dla jednego ze sponsorów. Mężczyzna, z którym się spotkała pod studiem, zabrał z auta Igi torbę z rakietami tenisowymi i zaniósł ją do studia, w którym liderka rankingu spędziła cały dzień, aż do wieczora" - czytamy.