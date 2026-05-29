Wymowne zachowanie polskiej publiczności na meczu Świątek z Linette

Początek meczu Świątek Linette był metaforą tego, jak do kolejnych spotkań w Paryżu przygotowują się obie Polki. Gdy Iga od razu uruchamiała szybszą rękę i posyłała wymagającą piłkę, Magda nawet do niej nie startowała. Podopieczna Agnieszki Radwańskiej wyglądała tak, jakby wszystko było zaplanowaną taktyką, czyli na początku oszczędniejsze szafowanie siłami, z kumulowaniem w sobie energii.

Publiczność przytłumiona. Trudne zadanie rodaków Świątek i Linette

Lepiej otwierającego gema nie dało się zagrać, jak zrobiła to 34-latka. Wyrachowanie wykorzystała każdą z okazji, by zdobyć punkt. Ciekawe było w tym wszystkim to, jak od początku spotkania zachowywała się publiczność. Może przede wszystkim z szacunku do obu tenisistek i faktu, że mamy polski mecz, widzowie w swoim dopingu raczej pozostawali neutralni. Choć w momencie, gdy Iga broniła breaka przy swoim podaniu, głośniej wybrzmiał doping pod jej adresem. To nie pomogło, Świątek pomyliła się w prostej sytuacji z forhendu trafiając w siatkę i spotkanie rozpoczęło się od wyniku 0:2.

Podrażniona Świątek przyspieszyła, przy najbliżej okazji odpowiadając powrotnym przełamaniem. I zaczęła posyłać mocne piłki do linii końcowej, co mocno utrudniało zadanie Linette, by zaproponować bardziej wymyślny tenis. Rozwiązania z pewnością miała, już zadbała o to Agnieszka Radwańska, ale sposób gry rodaczki mocno komplikował sprawę. Dodatkowo Iga zaczęła trafiać pierwszym podaniem, demonstrując mocny i precyzyjny serwis.

Od trzeciego gema wydarzenia na korcie zaczęły przybierać dość jednostronny przebieg. Linette zupełnie przestała trafiać, najczęściej wyrzucając piłkę poza kort. Skuteczność kompletnie się ulotniła i nie przypominała tej z profesorsko rozegranego pierwszego gema.

Duży zwrot nastąpił w kolejnym gemie. Na tyle istotny, że kibice dali się porwać zwłaszcza tej akcji, gdy po serii płaskich zagrań ze strony Linette, Poznanianka zaskoczyła podchodzącą do siatki rodaczkę ostrym skrótem. Iga sięgnęła piłkę, ale nie potrafiła jej przenieść na stronę Magdy. 34-latka wspaniale wykorzystała szansę, gdy wymiana przy 40:30 była bardziej techniczna i po raz drugi w tym meczu przełamała faworytkę. A publiczność zareagowała gromkimi brawami.

Linette w myśl taktyki bardzo dużo piłek posyłała na bekhendową stronę Świątek, a dwa świetne podania w siódmym gemie pozwoliły jej postawić kropkę nad "i". Radość starszej z Polek nie dziwiła, wyszła na prowadzenie 4:3. Po szybkim wyrównaniu rachunków, Linette musiała się natrudzić przy swoim podaniu. W kluczowym momencie jednak popełniła pierwszy podwójny błąd, który okazał się być bardzo kosztowny, bo w ostatniej akcji tempo od początku do końca podyktowała Iga i była jeden gem od zwycięstwa.

Linette miała okazję, bo Świątek odejmowała siły drugim podaniem dawała jej szansę głębiej wejść w kort przy returnie. Dwa razy wykorzystała to znakomicie, ale w długiej ostatniej akcji zabrakło jej przy linii na tyle dojść od piłki, aby przenieść ją za siatkę.

Początek drugiej partii rozpoczął się od sporych emocji, Linette była na dobrej drodze do jego wygrania, prowadziła 40:30, ale dała się przełamać. Dwie akcje stały jednak na takim poziomie, że publiczność dała się porwać emocjom.

Gdy po szybkim trumfie Świątek, wykorzystującej swój serwis można było uznać, że przewaga zarysowuje się coraz bardziej, Poznanianka wysłała krótki sygnał "proszę mnie nie skreślać". Taktycznie poprowadziła akcje i w trudnym momencie, ze stanu 30:30, dowiozła gema do końca.

Coraz mniej wskazywało na to, że ten pojedynek będzie miał jeszcze większą historię, co przy stanie 4:1 dla Świątek widać było po przemieszczających się kibicach. Największa grupa niezmordowanie, w pełnym słońcu, oglądała spotkanie z najwyższych kondygnacji, ale ci z niższych sektorów zaczęli coraz śmielej migrować.

A tymczasem Linette fenomenalnie pokazała się w szóstym gemie! Wiedząc, że musi pozwolić sobie na ryzyko, nie wstrzymywała ręki i świetne zagrania przynosiły jej korzyść. To wszystko działo się przy podaniu Świątek, dzięki czemu tym bardziej rosła z każdą piłką. W ostatniej akcji zobaczyliśmy 34-latkę w najbardziej wyrafinowanym wydaniu. Dzięki temu została nagrodzona prawdziwą owacją. I niesiona poszła za ciosem! Siódmy gem to był popis podającej Linette, wygrany przez nią "na sucho".

Z punktu widzenia podopiecznej Radwańskiej nie do odżałowania były dwie ostatnie akcje, gdy Świątek serwowała na 5:3. Najpierw zmarnowała szansę na wymarzony return, a później nie wycyrklowała piłkę do linii, mając Igę w trudnym położeniu.

Ten zamaszysty forhend nie raz i nie dwa zawodził Linette, ale nadrabiała to, gdy płaskimi zagraniami wypracowywała sobie przewagę do ataku. Harowała jak mrówka i wyszarpała przedłużenie meczu (4:5), którego zakończenie zaczęło jeszcze więcej ważyć na rakiecie trzeciej tenisistki świata. Świątek robotę zakończyła ekspresowo, przy swoim kolejnym podaniu.

Z Paryża - Artur Gac

Magda Linette

Iga Świątek





