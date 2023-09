Wymowne słowa Igi Świątek przed kolejnym wyzwaniem. "Spadł mi jakiś bagaż"

Wiemy już, że nasza zawodniczka nie zagra swojego pierwszego meczu w niedzielę, ponieważ organizatorzy nie zamieścili jej spotkania w planie gier na ten dzień. W związku z tym raszynianka powinna zameldować się na korcie w poniedziałek. Podczas niedzielnej rywalizacji będziemy za to mogli zobaczyć w akcji Magdalenę Fręch w meczu pierwszej rundy przeciwko Brytyjce - Katie Boulter oraz Magdę Linette w deblu u boku Amerykanki - Peyton Stearns .

Iga Świątek wspomina o ciężarze, który jej towarzyszył

W pewnym sensie przestałam myśleć o rankingach, bo poczułam, że spadł mi jakiś bagaż z moich ramion. Mogłam bardziej skupić się na pracy i powrócić do spokojniejszego, normalnego rytmu ćwiczeń

Zobaczymy, jak utrata pozycji liderki będzie wpływać na Igę Świątek w najbliższych dniach. Występ w Japonii okazał się niezbyt udany, przez co pojawiło się sporo obaw o dyspozycję Polki , która z drugiej strony odczuwa już z pewnością zmęczenie i trudy długiego, wymagającego sezonu. Warto wspomnieć, że Iga Świątek ma najwięcej rozegranych singlowych meczów ze wszystkich zawodniczek w tym sezonie.

Czekamy zatem na to, co się wydarzy w Pekinie. Finał chińskich zmagań zaplanowano na niedzielę, 8 października. Każdy z kibiców Polki z pewnością chciałby zobaczyć w nim naszą reprezentantkę. Do tego jednak daleka droga - trzeba będzie pokonać aż pięć rywalek.