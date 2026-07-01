Kompleks treningowy Aorangi ma wszystko, jeśli chodzi o utrzymanie kortów, aby mogły odbywać się na nim największe turnieje. W tej chwili, w trakcie Wimbledonu, nie wygląda już jednak olśniewająco, bo jeszcze nikt nie wymyślił cudownej metody, aby utrzymać trawę w nienaruszonym stanie. A że obiekty do szlifu formy są w tej chwili eksploatowane do granic możliwości, stąd przy linach końcowych mnóstwo już "placków" bez dywanika. Nawet mimo tego piłka wciąż odbija się jak od stołu, nie sprawiając psikusa, nawet gdy ląduje na obrzeżach.

Fachowość, detale i spokój. Roig wydobywa "złoto" ze Świątek

Świątek ma za sobą bardzo trudny, zwłaszcza pod względem emocjonalnym, mecz z Amerykanką Taylor Townsend. Wczoraj wszystko już zostało powiedziane, również przez samą Igę, która nie negowała, z jakim obciążeniem wyszła na kort. To dlatego rozkleiła się po spotkaniu, w jego trakcie znów zaliczyła potężny dołek, ale wygrzebała się z tarapatów i odprawiła deblową mistrzynię Wimbledonu w trzech setach.

W środę, dzień przed batalią w drugiej rundzie z Czeszką Karoliną Pliskovą, przyszła kolei na odbycie treningu. Nikt z obserwatorów, kto był na tych zajęciach, nie miał prawa żałować, bo można było zauważyć kilka istotnych kwestii.

Zacznijmy od składu - i tu ciekawostka - bo los chciał, że na sąsiednim korcie trenowała ubiegłoroczna rywalka Igi z londyńskiego finału, Amanda Anisimova. O ile Amerykance przez znaczną część zajęć towarzyszyła tylko jedna osoba, a dopiero pod koniec pojawiła się druga, tak u Igi tradycyjnie było pod tym względem bogato: oglądaliśmy trenera głównego Francisco Roiga, sparingpartnera Tomasza Moczka, psycholożkę Darię Abramowicz oraz trenera od przygotowania fizycznego i motorycznego Macieja Ryszczuka.

Moczek w pierwszej części wypełniał swoją rolę na korcie z Igą, Ryszczuk tylko zmieniał narożniki kortu, a Abramowicz najczęściej była widziana na środku siatki.

Najistotniejsze jednak było oglądania tego, jak zajęcia prowadził Francisco Roig. Do akcji wkroczył, gdy Świątek odgrywała z końca kortu piłki forhendem. Parokrotnie przerywał, podchodził do Igi i bardzo precyzyjnie przekazywał swoje uwagi. Diabeł tkwi w szczegółach i Hiszpan właśnie, bardzo detalicznie, instruował swoją podopieczną. Mówił spokojnie, nie podnosił głosu, a przy tym - choć wciąż porusza się z butem ortopedycznym - był bardzo aktywny.

Tłumaczył i pokazywał, jaki konkretnie ma być wykrok prawej nogi, jak ułożone ciało, kontrola klatki piersiowej, skręt tułowia, jak bardziej przestawić ciężar ciała, jakiej płynności ruchu rakietą oczekuje od tenisistki i z jakiego zamachu powinno następować uderzenie piłki. Wszystko bardzo szczegółowo, bo wie, że uwolnienie potencjału zaklęte jest w rozluźnieniu ciała i odzyskaniu płynności ruchów. Aby każde uderzenie, jak to kiedyś miało miejsce, znów wychodziło gwieździe naturalnie.

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Gdy Iga nieco bardziej wycofała ciało, uderzona rakietą piłką leciała ewidentnie inną trajektorią, spadając za linią końcową. Roig od razu, ruchem swojego ciała, pokazał na błąd i przypomniał, do jakiej pozycji powinna wrócić. "Move your body, move your body" - powtórzył szkoleniowiec.

Ponadto widać było, że tenisowo 58-latek to wciąż najwyższa półka. Gdy zaordynował część zajęć, gdy sam ze "stojącej" piłki zagrywał Idze na forhend, każde było idealnie powtarzalne. Komentowaliśmy, że gdyby Roigowi wyrysować malutki kwadrat 20 na 20 centymetrów, być może każdą piłką trafiłby do celu.

Żartobliwa scenka na końcu treningu. Iga wypaliła z... aresztem

Hiszpan miał sporo do powiedzenia, ale w dwóch momentach też można było wyłapać, że Iga ma swoje zdanie. Zadaniem dla trenera jest otwartość na dialog, Iga chce zrozumieć i wiedzieć, czemu jakaś korekta ma służyć, sama też próbując przekonać do swojego spojrzenia.

Nieustannie, do końca zajęć, aktywny na korcie pozostawał Roig. Następnie zaordynował Idze uderzenia z bekhendu, posyłał piłki na środek linii końcowej, a jego podopieczna miała przed każdym uderzeniem wycofać się w okolice narożnika kortu, by wykonać zadanie z uprzednim dobiegiem.

Zabawna scenka miała miejsce, gdy Iga w pewnym momencie przeprosiła Roiga, że odgrywanymi piłkami parokrotnie trafiła w niego. Hiszpan odpowiedział uśmiechem, a następnie odegrał piłkę w siatkę. Na to Świątek rzuciła żartem z aresztem i oboje wyglądali na wyraźnie rozbawionych.

Czwartkowy mecz Igi Świątek z Karoliną Pliskovą rozpocznie się o godz. 14:30 na korcie centralnym.

Z Londynu - Artur Gac

Iga Świątek na kortach treningowych Aorangi Artur Gac PUSTE

Francisco Roig, trener Igi Świątek Artur Gac PUSTE





"Oby to był mecz założycielski". Ekspert podsumował mecz Igi Świątek. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport