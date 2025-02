Iga Świątek w Dosze dotarła do półfinału, gdzie uległa Jelenie Ostapenko, a po odpadnięciu z turnieju w Katarze przeniosła się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W Dubaju wystartował bowiem kolejny "tysięcznik", do którego polska tenisistka przystąpiła jako jedna z faworytek.