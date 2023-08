Wymarzony scenariusz dla Igi Świątek. Może wyprzedzić Arynę Sabalenkę

Sabalenka grała w piątek z z Ludmiłą Samsonovą. Już pierwszy set nie okazał się dla niej łatwy, ale po tie-breaku zdołała rozstrzygnąć go na swoją korzyść. W drugiej partii Samsonova była już górą i wygrała do czterech, zaś w trzecim secie faworytka uzbierała już tylko trzy gemy . Niespodzianka stała się więc faktem, choć trzeba od razu zaznaczyć, że nie będzie ona aż tak wielka, jeśli przypomnimy sobie, że reprezentantka Białorusi w Montrealu w ogóle nie prezentowała się ze zbyt dobrej strony - wprawdzie wcześniej pokonała Petrę Martić, ale i tamten mecz wcale nie był dla niej spacerkiem .

Porażka Sabalenki sprawiła, że Iga Świątek nie musi się obawiać, że Białorusinka pozbawi ją prowadzenia w rankingu WTA - Polka będzie na czele stawki co najmniej do zakończenia US Open. Co więcej, jeśli Świątek wygra turniej w Montrealu, wówczas znacząco powiększy swoją przewagę nad najgroźniejszą rywalką, bo będzie mieć już 10280 punktów. Przy spełnieniu się takiego scenariusza sytuacja Polki w temacie jej pierwszego miejsce w rankingu będzie jeszcze bardziej komfortowa.