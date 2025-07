Wyjątkowy przywilej Świątek na Wimbledonie. To trwa od 2003 roku, interweniował książę

"Na korcie po prostu mi pogratulowała i powiedziała kilka miłych słów o moim występie. Później, szczerze mówiąc, nie pamiętam, bo byłam wszystkim trochę przytłoczona i chciałam zachować się odpowiednio i nie popełnić żadnego faux-pas. Ogólnie cały proces otrzymywania trofeum od Jej Wysokości było czymś surrealistycznym . Jestem fanką rodziny królewskiej od dziecka, więc to był wspaniały moment i bardzo to doceniam" - relacjonowała podopieczna Wima Fissette'a na konferencji prasowej.

Świeżo upieczona londyńskiego Wielkiego Szlema tuż przed odebraniem nagrody nie musiała kłaniać się kultowej postaci. Na pierwszy rzut oka dla Wyspiarzy jest to nie do pomyślenia. Tenisiści od ponad dwudziestu lat nie mają jednak obowiązku wyrażania szacunku względem członków rodziny królewskiej w taki oto sposób . Szczegóły ujawniła na Instagramie Gabriela Czernecka, jedna z największych ekspertek dotyczących brytyjskiej monarchii w naszym kraju. Polka nagrała krótki film, w którym wszystko wyjaśniła.

"Tenisiści nie są zobowiązani do tego, by kłaniać się przed członkami rodziny królewskiej, w tym księżną Catherine. Zasada obowiązkowego ukłonu została jednak zniesiona dopiero w 2003 roku z inicjatywy samego księcia Kentu Edwarda, czyli ówczesnego prezesa All England Club, by ułatwić w ten sposób sportowcom skupienie się na rywalizacji. Od tego czasu ukłon jest gestem dobrowolnym, nie wymogiem" - przekazała.