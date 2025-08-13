Wyjątkowy prezent dla Świątek. Polka natychmiast zareagowała, piękny gest

Iga Świątek od kilku już lat zaliczana jest do grona najlepszych obecnie tenisistek na świecie. Na szczyt Polka wdarła się niespodziewanie i niewiele wskazuje na to, aby wkrótce miała to grono opuścić. Dzięki swoim sukcesom, ale też ciężkiej pracy i wyjątkowemu charakterowi, sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa ma liczne grono kibiców, którzy wspierają ją podczas ważnych turniejów. Niektórzy posuwają się jednak o krok dalej i... przygotowują dla Polki wyjątkowe prezenty. Ten jednak nasza sportsmenka zapamięta na długo.

Iga Świątek otrzymała wyjątkowy prezent od fana

O Przemysławie Kozłowskim świat sportu usłyszał jakiś czas temu, gdy przygotował on dla Roberta Lewandowskiego "złotą piłkę" wykonaną w całości... z zapałek. Teraz postanowił sprezentować podobny przedmiot Idze Świątek. Specjalnie dla polskiej tenisistki wykonał karierę tenisową.

"Iga, odezwij się, proszę. Zrobiłem dla ciebie rakietę tenisową z 7030 zapałek i zajęło mi to 720 godzin pracy, ale warto było, bo jesteś wyjątkową osobą, naszą mistrzynią, dumą narodową" - napisał w lipcu twórca tego wyjątkowego dzieła w mediach społecznościowych.

Przemysław Kozłowski na reakcję Polki i jej sztabu nie musiał długo czekać. "Iga bardzo docenia wysiłek i pasję, jakie w powstanie rakiety z zapałek włożył pan Przemysław - dzieło wygląda naprawdę imponująco. Jako że Iga przebywa ponad 300 dni w roku poza Polską, niestety nie jest w stanie osobiście odebrać prezentu, ale nie ma żadnego problemu, aby zrobił to członek zespołu i przekazał do domu rodzinnego Igi, co zresztą już zostało zaproponowane" - oznajmiła w rozmowie ze "SportowymiFaktami" PR menedżerka Igi, Daria Sulgostowska.

Teraz wreszcie utalentowany Polak doczekał się odebrania podarunku dla Igi Świątek. W podzięce za ten prezent on również otrzymał od naszej tenisistki kilka upominków, o czym poinformował na Facebooku. "Dzięki pani menadżer Darii Sulgostowskiej moja rakieta tenisowa z 7030 zapałek trafi do naszej mistrzyni Igi Świątek. Dziękuję bardzo za prezent - zdjęcie Igi i piłeczkę z Rolanda Garrosa z autografem Igi. Oraz prezent od pana Tomasza i pani Reginy (PZT): koszulkę, dres oraz czapkę reprezentacji Polski. Teraz to tylko iść na mecz Igi Świątek i kibicować naszej mistrzyni, dumie narodowej" - przekazał z dumą.

