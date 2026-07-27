Wyjątkowy post Świątek prosto z USA. Była poruszona. "Po raz pierwszy"

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Wraca tenis w największym wydaniu. Już 2 sierpnia zacznie się turniej WTA w Toronto, a później najlepsze tenisistki świata będą rywalizować w Cincinnati. W tym dwóch miejscach Iga Świątek broni ponad jednej trzeciej swojego dorobku rankingowego. Póki co w drodze do Kanady zatrzymała się w Bostonie, który wywarł na niej wielkie wrażenie. Napisała o tym na Instagramie.

Iga Świątek w sportowej kurtce z godłem Polski, na tle niebieskiej planszy; wstawka: kobieta z aparatem.
Iga ŚwiątekTomasz BrowarczykNewspix.pl

Iga Świątek powoli szykuje się do turniejów w Ameryce Północnej. Czekają ją zmagania w Toronto, Cincinnati i US Open. W zeszłym roku doszła w Montrealu do 4. rundy, w tym drugim miejscu zwyciężyła, a w amerykańskim Szlemie odpadła w ćwierćfinale. To łącznie oznacza obronę aż 1550 punktów rankingowych, to 34,1 proc. jej całego dorobku.

W całym reżimie treningowym są momenty relaksu. Nasza rodaczka zatrzymała się w stolicy stanu Massachusetts. W poniedziałkowym poście pokazała na Instagramie osiem zdjęć i jedno nagranie. Była na jednym z pięciu koncertów Ariany Grande w 20-tysięcznej hali TD Garden. Poszła też pod pomnik Paula Revere'a, lokalnego bohatera, uczestnika walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych w latach 1773-1779. W tle widać wieżę OIld North Church, najstarszego zachowanego kościoła w Bostonie. To jeden z najbardziej popularnych ujęć fotografów na szlaku Freedom Trail. Świątek miała też czas na czytanie książki czy robienie zdjęć.

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Iga Świątek w Bostonie. Była zachwycona miastem

"Krótki postój w Bostonie, żeby zobaczyć Arianę Grande na żywo i po raz pierwszy zwiedzić miasto… Wow, co za niesamowite miejsce, na pewno tu wrócę" - napisała polska tenisistka.

Świątek mówiła w 2025 roku, że jej ulubioną artystką jest Taylor Swift, ale po obejrzeniu filmu "Wicked" doceniła Grande.

- Zawsze byłam fanką Swift. Ariana też była popularna, ale bardziej lubiłam Taylor. Więc tak naprawdę nie słuchałam Ariany. Ale potem w "Wicked" zobaczyłam jak dobrze sobie radzi, jak podnosi głos, by osiągnąć skalę, której wcześniej nie była w stanie osiągnąć, i jak ogólnie się prezentowała, tańczyła, grała. Nie wiedziałam, że potrafi to robić. Pewnie ludzie, którzy się już nią interesowali, o tym wiedzieli, ale byłam po prostu zszokowana. Zyskała mój ogromny szacunek (...) Uzależniłam się od słuchania ścieżki dźwiękowej (z tego filmu - red.). Musiałam przestać, bo śpiewałam piosenki w myślach bez przerwy, zbyt często - powiedziała na konferencji prasowej w Cincinnati.

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Iga ŚwiątekMathias Schulz / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP
młoda kobieta w pomarańczowej czapce i granatowej kurtce patrząca w dół, o poważnym wyrazie twarzy, z rozpuszczonymi włosami na tle rozmytego różowego tła
Polska tenisistka Iga ŚwiątekAFP7 vía Europa Press/Associated Press/East News East News
Uśmiechnięta kobieta z krótkimi, brązowymi włosami w jasnym garniturze trzymająca mikrofon na tle jasnoniebieskiego ekranu.
Iga Świątek sama pochwaliła się wynikami swojej maturyPIOTR GRZYBOWSKI/AGENCJA SE/East News East News


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