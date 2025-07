Wyjątkowy gość na meczu Igi Świątek. Król przyłapany na trybunach

Iga Świątek z meczu na mecz udowadnia, że jej współpraca z Wimem Fissette'm była strzałem z dziesiątkę. Doświadczony szkoleniowiec miał bowiem pomóc naszej zawodniczce poprawić poziom jej gry na kortach trawiastych i rzeczywiście tak się stało. Polka dotarła aż do finału turnieju rangi WTA 500 w Bad Homburg , gdzie pokonana została przez Jessikę Pegul ę. Równie dobrze 24-latka radzi sobie także na Wimbledonie . W tegorocznej edycji Polka pokonała Polinę Kudiermietową, Caty McNally i Danielle Collins, a w 1/8 finału odprawiła z kwitkiem pogromczynię Jeleny Rybakiny, Clarę Tauson.

Przed rozpoczęciem drugiego seta na kort weszły służby medyczne. O interwencję poprosiła Clara Tauson, która pod koniec pierwszego seta zaczęła mieć wyraźne problemy z oddychaniem. Po otrzymaniu odpowiedniej pomocy Dunka była w stanie powrócić do rywalizacji i mecz był kontynuowany. 22-latka nie była jednak w stanie wygrać seta i doprowadzić do remisu. Po dwusetowej batalii Iga Świątek zapewniła sobie awans do ćwierćfinału Wimbledonu. Wygrała 6:4, 6:1.