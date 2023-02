Sukces Igi Świątek! Polska tenisistka obroniła tytuł wywalczony przed rokiem i zwyciężyła w finale turnieju WTA w Dosze. Jessica Pegula do pewnego momentu dość wysoko zawieszała poprzeczkę, ale liderka rankingu nie pozostawiła wątpliwości, że jest w świetnej formie i nie przypadkiem od tylu tygodni jest światową "jedynką". Nie przeszkadzało jej to, że do Kataru musiała udać się bez Tomasza Wiktorowskiego u boku. Trenera zatrzymały w Polsce sprawy prywatne, lecz z pewnością śledził poczynania swojej podopiecznej i jest z niej bardzo dumny.