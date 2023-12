W październiku media obiegła wieść potwierdzająca udział Igi Świątek w ostatnim tegorocznym turnieju , w Abu Zabi. Polska tenisistka drugi rok z rzędu skorzystała z zaproszenia do sprawdzenia się w Światowej Lidze Tenisa. To zawody, w których kilkunastu uczestników dzielonych jest na mieszane drużyny. Razem zdobywają punkty. Zeszłym razem Świątek trafiła do ekipy Kites. Razem w nią w jednym składzie znaleźli się wówczas Eugenie Bouchard, Holger Rune oraz Felix Auger-Aliassime.



Zespół Igi w półfinale pokonał drużynę Aryny Sabalenki 36:26. Z kolei w finałowym starciu lepsi byli jednak tenisiści i tenisistki z Hawks, zwyciężając 32:25. Na koniec Świątek zagrała z rywalką, z którą idzie jej wyjątkowo opornie, czyli z Jeleną Rybakiną. Uległa jej 6:3, 6:1.