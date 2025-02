Iga Świątek pokonała Jelenę Rybakinę 6:2, 7:5 w ćwierćfinale Qatar Open. Polka chce wygrać ten turniej po raz czwarty z rzędu, co byłoby wyjątkowym osiągnięciem, zważywszy na fakt, że przecież odbywa się on na nawierzchni twardej, a nie na jej ulubionych kortach ziemnych. W drugiej partii nasza rodaczka musiała odrabiać straty, bo została przełamana już w pierwszym gemie. Odłamała się w ósmym, co oznaczało stan 4:4. Sytuacja wyjaśniła się kilka minut później. Kazaszka nie zachowała zimnej krwi i po podwójnym błędzie serwisowym przegrała 5:7 i jednocześnie odpadła.

"Setka" Igi Świątek. Ależ wieści po triumfie nad Jeleną Rybakiną

Dla raszynianki był to 100. wygrany mecz w turniejach rangi WTA 1000, co odnotowała na swoim koncie na platformie X Opta. Wiceliderka światowego rankingu zrobiła to na przestrzeni 121 spotkań. Jak czytamy, tylko Serena Williams zrobiła to szybciej - konkretnie w 115 konfrontacjach. Na trzecim miejscu w tym zestawieniu znajduje się Maria Szarapowa (123), czwarta jest Wiktoria Azarenka (126), a piąta Agnieszka Radwańska (138).