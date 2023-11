Wyjątkowe obrazki przed finałem WTA Finals. Świątek może liczyć na wsparcie

Na całe szczęście prognozy przed niedzielnym finałem są pozytywne. Do tej pory nie było to w Cancun zbyt częste. Z powodu opadów deszczu i porywistych wiatrów wiele meczów było przerywanych. Półfinał Świątek - Sabalenka rozpoczął się w sobotę, jednak organizatorzy wobec ulewy zdecydowali o przeniesieniu go na niedzielę. Wywołało to irytację wielu kibiców.