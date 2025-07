Wygrywała ze Świątek, potem nagły zwrot. A teraz takie słowa, nie mogła się powstrzymać

Spotkanie początkowo przybrało bardzo dobry przebieg dla Amerykanki - po zaciętej walce w pierwszym secie to właśnie ona prowadziła w spotkaniu (w pierwszej odsłonie zatriumfowała 7:5), natomiast potem kort należał już do Świątek. 6:2, 6:1 i było po sprawie - to raszynianka cieszyła się z awansu.