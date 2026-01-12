Wygrany Wimbledon nie wystarczył. Świątek za Zwolińską. Gorzkie słowa ojca

Iga Świątek bez wątpienia ma za sobą najgorszy z sezonów, odkąd weszła na najwyższy tenisowy poziom. Rok 2025 był dla naszej gwiazdy trudny, musiała mierzyć się z wieloma przeciwnościami losu, a ustabilizowanie formy trwało naprawdę bardzo długo. Gdy jednak stabilizacja przyszła, nadeszły wielkie wyniki.

Mowa oczywiście o tym, co wydarzyło się latem 2025 roku. Raszynianka w końcu zdołała bowiem wygrać upragniony Wimbledon, który wydawał się najtrudniejszy z turniejów Wielkiego Szlema dla niej. Iga wygrała turniej, tracąc tylko jednego seta, a w finale zdemolowała rywalkę 6:0, 6:0.

Świątek wprost o miejscu Igi. Lekkie rozgoryczenie

Dla Igi to absolutnie historyczny triumf i można było zakładać, że 24-latka ma duże szanse na trzeci w karierze tytuł dla najlepszego sportowca Polski. Konkurencja była jednak naprawdę mocna i Raszynianka skończyła na drugim miejscu za zwyciężczynią - naszą kajakarką Klaudią Zwolińską.

Wyniki Plebiscytu "Przeglądu Sportowego" skomentował oczywiście ojciecj wiceliderki rankingu WTA. - Jadąc na Galę Mistrzów Sportu, wydawało mi się, że zwycięstwo w Wimbledonie jest na tyle konkretne, że wystarczy do zwycięstwa w Plebiscycie "Przeglądu Sportowego" - przyznał w rozmowie z "WP SportoweFakty" Tomasz Świątek.

Nie zabrakło jednak także kilku ciepłych słów dla triumfatorki. - Klaudia Zwolińska naprawdę osiągnęła wielkie sukcesy. Iga oczywiście różnie reaguje na te wyróżnienia. W sobotę trochę żyła Galą Mistrzów Sportu, ale jednak przede wszystkim skupiała się na przygotowaniach do niedzielnego meczu w United Cup - dodał.

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Iga Świątek zwyciężczynią tegorocznego plebiscytu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek i Aryna Sabalenka to najlepsze tenisistki sezonu 2024 w rozgrywkach WTA ANGELA WEISS / WANG ZHAO / AFP AFP

Iga Świątek wygrała Wimbledon 2025 DAISUKE URAKAMI AFP

Tomasz Świątek oraz jego córka Iga Świątek Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Jean Catuffe / Jean Catuffe / DPPI via AFP AFP