Wygrany Wimbledon nie wystarczył. Świątek za Zwolińską. Gorzkie słowa ojca
Iga Świątek tym razem nie wygrała Plebiscytu "Przeglądu Sportowego". Tytuł dla najlepszego sportowca roku trafił w ręce Klaudii Zwolińskiej, która ma za sobą fantastyczny rok. Oczywiście z automatu rozpoczęły się głośne dyskusje nad słusznością takiego wyboru. Wyniki skomentował także ojciec naszej najlepszej tenisistki - Tomasz. - Wydawało mi się, że zwycięstwo w Wimbledonie jest na tyle konkretne, że wystarczy do zwycięstwa w Plebiscycie Przeglądu Sportowego - powiedział wprost w rozmowie z "WP SportoweFakty".
Iga Świątek bez wątpienia ma za sobą najgorszy z sezonów, odkąd weszła na najwyższy tenisowy poziom. Rok 2025 był dla naszej gwiazdy trudny, musiała mierzyć się z wieloma przeciwnościami losu, a ustabilizowanie formy trwało naprawdę bardzo długo. Gdy jednak stabilizacja przyszła, nadeszły wielkie wyniki.
Mowa oczywiście o tym, co wydarzyło się latem 2025 roku. Raszynianka w końcu zdołała bowiem wygrać upragniony Wimbledon, który wydawał się najtrudniejszy z turniejów Wielkiego Szlema dla niej. Iga wygrała turniej, tracąc tylko jednego seta, a w finale zdemolowała rywalkę 6:0, 6:0.
Świątek wprost o miejscu Igi. Lekkie rozgoryczenie
Dla Igi to absolutnie historyczny triumf i można było zakładać, że 24-latka ma duże szanse na trzeci w karierze tytuł dla najlepszego sportowca Polski. Konkurencja była jednak naprawdę mocna i Raszynianka skończyła na drugim miejscu za zwyciężczynią - naszą kajakarką Klaudią Zwolińską.
Wyniki Plebiscytu "Przeglądu Sportowego" skomentował oczywiście ojciecj wiceliderki rankingu WTA. - Jadąc na Galę Mistrzów Sportu, wydawało mi się, że zwycięstwo w Wimbledonie jest na tyle konkretne, że wystarczy do zwycięstwa w Plebiscycie "Przeglądu Sportowego" - przyznał w rozmowie z "WP SportoweFakty" Tomasz Świątek.
Nie zabrakło jednak także kilku ciepłych słów dla triumfatorki. - Klaudia Zwolińska naprawdę osiągnęła wielkie sukcesy. Iga oczywiście różnie reaguje na te wyróżnienia. W sobotę trochę żyła Galą Mistrzów Sportu, ale jednak przede wszystkim skupiała się na przygotowaniach do niedzielnego meczu w United Cup - dodał.