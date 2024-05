Wygrana ze Świątek, a teraz dramat. 0:6, 1:6 i szybkie pożegnanie z Rzymem

Po imprezie w Miami przyszedł czas zmagań na kortach ziemnych i Aleksandrowa wyraźnie obniżyła loty. Zagrała w trzech turniejach na mączce i w żadnym z nich nie odniosła choćby jednej wygranej . Przegrała kolejno z Taylor Townsend, Ons Jabeur i Ashlyn Krueger. W Rzymie również nie doczekała się przełomu - ba - rozmiar jej porażki z Alaksandrą Sasnowicz jest co najmniej zdumiewający. W starciu z Białorusinką ugrała zaledwie... jednego gema.

Jekaterina Aleksandrowa pokonana również w Rzymie. Nie zagra z Igą Świątek

Sasnowicz, z racji niskiego rankingu (obecnie notowana jest na 113. miejscu - przyp. red.), musiała przedzierać do zmagań w stolicy Włoch przez dwustopniowe eliminacje . Zrobiła to w doskonałym stylu, nie tracąc ani jednego seta. Nie inaczej było także w meczu pierwszej rundy z Anną Karoliną Schmiedlovą. Prawdziwy test dla Alaksandry miał jednak nadejść w potyczce z 18. zawodniczką świata.

Białorusinka trafiła jednak na bardzo słabo dysponowaną rywalkę. W pierwszym gemie Aleksandrowa nie wykorzystała dwóch okazji na przełamanie, a później jej gra kompletnie się posypała. Pierwszy set przegrała do zera, w drugim nie było o wiele lepiej. Od stanu 1:1 Sasnowicz wygrała pięć gemów z rzędu i zakończyła spotkanie rezultatem 6:0, 6:1. Jekaterinę zawodził m.in. serwis. W całym meczu popełniła aż 10 podwójnych błędów .

To oznacza, że Iga Świątek nie dostanie szansy na rewanż z Aleksandrową podczas turnieju WTA 1000 w Rzymie. Obie mogły się teoretycznie spotkać w czwartej rundzie. Polka nie będzie miała okazji zmierzyć się także z Weroniką Kudermietową, która również odniosła bolesną porażkę. Jeśli raszynianka dotrze do 1/8 finału, to zmierzy się w tej fazie z Angelique Kerber lub Alaksandrą Sasnowicz. Najpierw jednak liderka rankingu musi pokonać Bernardę Perę, a potem Julię Putincewą lub Sloane Stephens.